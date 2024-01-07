07 Ocak 2024, Pazar
Çağla Altunkaya’dan Şeyma Subaşı hamlesi! Paylaşımı sonrası harekete geçti
Mayıs ayında evlendiği Mohammed Alsaloussi ile 5 ayda boşanan Şeyma Subaşı, ayrılık sonrası yurt dışı turuna devam etti. Miami tatilinin ardından soluğu Dominik'te alan Subaşı paylaşımlarıyla gündeme oturdu. Son olarak eski eşi Acun Ilıcalı'dan övgülerle bahsedince olanlar oldu. Ilıcalı'nın genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan karşı atak geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.01.2024 16:19 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 16:19
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