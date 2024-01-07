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Çağla Altunkaya’dan Şeyma Subaşı hamlesi! Paylaşımı sonrası harekete geçti

Mayıs ayında evlendiği Mohammed Alsaloussi ile 5 ayda boşanan Şeyma Subaşı, ayrılık sonrası yurt dışı turuna devam etti. Miami tatilinin ardından soluğu Dominik'te alan Subaşı paylaşımlarıyla gündeme oturdu. Son olarak eski eşi Acun Ilıcalı'dan övgülerle bahsedince olanlar oldu. Ilıcalı'nın genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan karşı atak geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.01.2024 16:19 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 16:19
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Çağla Altunkaya’dan Şeyma Subaşı hamlesi! Paylaşımı sonrası harekete geçti

Acun Ilıcalı'dan Melisa Ilıcalı adında bir kızı olan Şeyma Subaşı, 3 Mayıs 2023 tarihinde Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu. İkili Fas'ta üç gün üç gece süren bir düğün yapmıştı.

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Çağla Altunkaya’dan Şeyma Subaşı hamlesi! Paylaşımı sonrası harekete geçti

TEK CELSEDE BOŞANDI

Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmemiş; Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı.

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Çağla Altunkaya’dan Şeyma Subaşı hamlesi! Paylaşımı sonrası harekete geçti

Ayrılık sonrası yurt dışı turuna devam eden fenomen isim, Survivor'ın başlamasıyla soluğu Dominik'te aldı.

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Çağla Altunkaya’dan Şeyma Subaşı hamlesi! Paylaşımı sonrası harekete geçti

Subaşı, "Büyük ve başarılı bir yapım ekibi! 6 farklı ülke için 'survivor' tv şovunu çekiyor. 13 yıldan fazladır Dominik Cumhuriyeti! Bu arada bahsettiğim başarı hikâyesi Melisa'nın babası hakkında… Bu onun birçok başarılarından sadece biri. Başardığı her şeyi görmek bunun bir parçası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum" deyince gündem oldu.

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Çağla Altunkaya’dan Şeyma Subaşı hamlesi! Paylaşımı sonrası harekete geçti

Bunun üzerine tüm gözler Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya çevrildi.