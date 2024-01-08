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Kibariye’den Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Bizim için büyük şans! Romanlar altın çağını yaşıyor

Küçük yaşlarda şarkıcılığa başlayan ve sahnelerin en güçlü seslerinden biri haline gelen Kibariye, çocukluk yıllarından yeni şarkısına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Geçmişte Roman olduğu için dışlandığını belirten şarkıcı, "Şimdi Romanlar altın çağını yaşıyor Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkemiz için büyük bir şans. Romanlar için de çok önemli şeyler yaptı. Onun döneminde kendimizi bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı gibi hissettik, itilmedik, aksine kıymet gördük" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 08.01.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 09:45
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Kibariye’den Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Bizim için büyük şans! Romanlar altın çağını yaşıyor

Türkiye'nin en güçlü seslerinden Kibariye, Sabah yazarı Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulundu. Sanatçı yeni şarkısı 'Manyak'tan çocukluk yıllarına, Roman kimliğinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisine kadar pek çok konuda samimi açıklamalar yaptı.

İşte Tuba Kalçık'ın o yazısı...

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Kibariye’den Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Bizim için büyük şans! Romanlar altın çağını yaşıyor

- Çok küçük yaşlarınızdan itibaren çalışan ve üreten bir kadınsınız. Yaşıtlarınız oyun oynarken çalışmak zorunda kalmanız sizi nasıl etkiledi?

Kaderim ve nasibim böyleymiş. Çok zor bir çocukluk geçirdim. Yokluk nedir iyi bilirim. Arkadaşlarım sokakta oynarken ben hayat mücadelesi veriyordum. Bir sürü badire atlattım ama çok şükür bugünlere geldim. Çocukluğumu yaşamadım ama içimdeki çocuğu da hiç öldürmedim. Ufak yaşta çalışmamın nedeni ailemin çok fakir olmasıydı, biliyorsun ki evin en büyük ablası olmam sebebiyle anneme-babama yardımcı olmak istiyordum.

Kardeşlerime, aileme bakmak için hep mücadele ettim. Çalışmayı seviyorum, mücadeleci bir ruhum var. Hamdolsun insan dürüst ve namusuyla mücadele ettikten sonra Rabbim sıkmıyor, doğru kulunu Allah yıkmaz.

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Kibariye’den Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Bizim için büyük şans! Romanlar altın çağını yaşıyor

- Roman kimliğinizden dolayı geçmişte hor görüldüğünüzü söylemiştiniz. Bu durumu nasıl aştınız? Roman vatandaşlarımıza devletin yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?

Allah katında bütün insanlar eşittir, sadece takvada ayrılır. Bu hakikatlere hakim olan birisi olarak çirkin lafları hiç duymadım, kendimi taşıdım, hor gören insanlar zamanı geldi önümde düğme ilikledi. Hamdolsun doğru kul yıkılmaz, Allah insanı şaşırtmasın ve şımartmasın. Roman kimliğimle gurur duyuyorum. Geçmişte Romanlar dışlanıyordu, Roman olduğumuzu zaman zaman açıkça dile getiremiyorduk bile... Şimdi Romanlar altın çağını yaşıyor Türkiye'de. Devletimiz her konuda Roman vatandaşlarımıza destek çıkıyor. Her açıdan Romanlar bu ülkede ikinci sınıf vatandaş olmadıklarını hissediyor.

Devletimizi her zaman yanlarında hissediyor. Eskiye göre şimdi her şey daha güzel. Cumhurbaşkanımıza bu konuda minnettarım. Eminim Cumhurbaşkanımız daha da güzel imkanlar sunacak Romanlara.

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Kibariye’den Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Bizim için büyük şans! Romanlar altın çağını yaşıyor

- Zaman zaman etkinliklere de katılıyorsunuz, Cumhurbaşkanımızı lider olarak nasıl buluyorsunuz?

Cumhurbaşkanımıza Allah sağlık sıhhat versin, adam gibi adam. Hakikatleri bilen, son derece dürüst bir lider. Ülkemiz için büyük bir şans. Çok büyük işler yaptı Türkiye için. Romanlar için de çok önemli şeyler yaptı. Onun döneminde kendimizi bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak gördük, itilmedik, aksine kıymet gördük.

Allah'ım Cumhurbaşkanımızın ve eşinin gönlüne göre versin inşallah.

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Kibariye’den Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Bizim için büyük şans! Romanlar altın çağını yaşıyor

ÖLENE KADAR BİRLİKTEYİZ

- Aileye çok önem verdiğinizi her fırsatta dile getiriyorsunuz. Dönem dönem medyada evliliğinize yönelik olumsuz haberler de çıkıyor. Siz nasıl karşılıyorsunuz bu haberleri?

Aile kutsaldır. Eşimle severek evlendik ve şükür hâlâ birbirimize olan sevgimiz çok güçlü şekilde devam ediyor.

Bizim mutluluğumuzu kıskananların art niyetli yorumları onlar. Biz mutluyuz. Uzun yıllardır beraberiz, hâlâ ilk günkü gibi birbirimize aşığız. 24 yaşında kızım, 4 yaşında torunum var. Kocaman bir aileyiz. Medyada çıkan olumsuz haberler etkilemedi bizi, bu saatten sonra da etkilemez. Allah fesat insanların nazarından korusun, biz Allah'ın izniyle son nefesimize kadar birlikteyiz.