Kibariye’den Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Bizim için büyük şans! Romanlar altın çağını yaşıyor

- Çok küçük yaşlarınızdan itibaren çalışan ve üreten bir kadınsınız. Yaşıtlarınız oyun oynarken çalışmak zorunda kalmanız sizi nasıl etkiledi?

Kaderim ve nasibim böyleymiş. Çok zor bir çocukluk geçirdim. Yokluk nedir iyi bilirim. Arkadaşlarım sokakta oynarken ben hayat mücadelesi veriyordum. Bir sürü badire atlattım ama çok şükür bugünlere geldim. Çocukluğumu yaşamadım ama içimdeki çocuğu da hiç öldürmedim. Ufak yaşta çalışmamın nedeni ailemin çok fakir olmasıydı, biliyorsun ki evin en büyük ablası olmam sebebiyle anneme-babama yardımcı olmak istiyordum.

Kardeşlerime, aileme bakmak için hep mücadele ettim. Çalışmayı seviyorum, mücadeleci bir ruhum var. Hamdolsun insan dürüst ve namusuyla mücadele ettikten sonra Rabbim sıkmıyor, doğru kulunu Allah yıkmaz.