08 Ocak 2024, Pazartesi
Kibariye’den Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Bizim için büyük şans! Romanlar altın çağını yaşıyor
Küçük yaşlarda şarkıcılığa başlayan ve sahnelerin en güçlü seslerinden biri haline gelen Kibariye, çocukluk yıllarından yeni şarkısına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Geçmişte Roman olduğu için dışlandığını belirten şarkıcı, "Şimdi Romanlar altın çağını yaşıyor Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkemiz için büyük bir şans. Romanlar için de çok önemli şeyler yaptı. Onun döneminde kendimizi bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı gibi hissettik, itilmedik, aksine kıymet gördük" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 08.01.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 09:45
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