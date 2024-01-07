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Meryem Uzerli güzellik için kesenin ağzını açtı! Ödediği fiyat ortaya çıktı

Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle yurt içinde ve yurt dışında geniş hayran kitlesine ulaşan Meryem Uzerli, son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Son olarak O Ses Türkiye Yılbaşı programı ile izleyici karşısına çıkan oyuncunun yüzündeki değişim dikkat çekti. Uzerli'nin güzelliği için ödediği bedel 'yok artık' dedirtti.

Giriş Tarihi: 07.01.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 14:32
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Meryem Uzerli güzellik için kesenin ağzını açtı! Ödediği fiyat ortaya çıktı

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, hem Türkiye'de hem de yurt dışında yakından takip edilen isimler arasında yer aldı.

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Meryem Uzerli güzellik için kesenin ağzını açtı! Ödediği fiyat ortaya çıktı

Aynı zamanda aktif sosyal medya kullanıcısı olan Uzerli, son dönemde yüzündeki değişimle gündeme gelmişti.

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Meryem Uzerli güzellik için kesenin ağzını açtı! Ödediği fiyat ortaya çıktı

Yüzüne hatrı sayılır derece estetik yaptıran oyuncu, son haliyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Yaptırdığı dolgularla bambaşka biri haline gelen Uzerli, daha sonrasında yaptırdığı işlemlerden pişman olduğunu belirtmişti.

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Meryem Uzerli güzellik için kesenin ağzını açtı! Ödediği fiyat ortaya çıktı

Son olarak geçtiğimiz gün O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jürilerinden biri olan Uzerli'nin yüzüne yeniden estetik yaptırdığı ortaya çıktı.

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Meryem Uzerli güzellik için kesenin ağzını açtı! Ödediği fiyat ortaya çıktı

Amerika'nın en popüler doktoru Simon Ourian'ın hastalarından biri olan Uzerli'nin, geçtiğimiz haftalarda Los Angeles'a gidip yüzüne bir takım işlemler uygulattığı söylendi.