Meryem Uzerli güzellik için kesenin ağzını açtı! Ödediği fiyat ortaya çıktı

Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle yurt içinde ve yurt dışında geniş hayran kitlesine ulaşan Meryem Uzerli, son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Son olarak O Ses Türkiye Yılbaşı programı ile izleyici karşısına çıkan oyuncunun yüzündeki değişim dikkat çekti. Uzerli'nin güzelliği için ödediği bedel 'yok artık' dedirtti.