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Haberler Galeri Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş’in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o isimle birlikteymiş...

Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş’in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o isimle birlikteymiş...

Sadakatsiz'in kadrosuna Aras rolüyle dahil olan Berkay Ateş, dizide tüm dengeleri altüst etti. Son yılların en popüler oyuncularından olan Ateş, özel hayatıyla mercek altına alındı. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan başarılı oyuncunun sevgilisi ise herkesi şaşırttı. Gönlünü bir voleybolcuya kaptıran Ateş'in herkesten gizlediği sevgilisi ortaya çıktı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Berkay Ateş'in sevgilisi...

Giriş Tarihi: 15.12.2021 16:56 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 16:56
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Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş’in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o isimle birlikteymiş...

Berkay Ateş'in sevgilisi herkesi şaşırttı. Sadakatsiz dizisindeki performansıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Ekranın en popüler isimlerinden olan Ateş'in sevgilisi de tanıdık çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş’in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o isimle birlikteymiş...

İşte Berkay Ateş'in herkesten gizlediği voleybolcu sevgilisi…

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Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş’in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o isimle birlikteymiş...

SELİM BAYRAKTAR VE SEVGİLİSİ EMEL KARAKÖSE

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Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş’in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o isimle birlikteymiş...
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Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş’in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o isimle birlikteymiş...