Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya’ya ret!

Ünü Türkiye sınırlarını aşan Çağatay Ulusoy, uluslararası bir dizi ve film platformundan yeni film teklifi aldı. Yeni filminde Serenay Sarıkaya ile birlikte oynaması için teklif alan Ulusoy, Sarıkaya'yı veto etti. Ulusoy, sürekli özel hayatıyla gündemde olan Sarıkaya'yı kariyerine zarar vereceği düşüncesiyle rol arkadaşı olarak kabul etmedi. Serenay Sarıkaya, milyonluk projeye veda etmiş oldu.