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Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya’ya ret!

Ünü Türkiye sınırlarını aşan Çağatay Ulusoy, uluslararası bir dizi ve film platformundan yeni film teklifi aldı. Yeni filminde Serenay Sarıkaya ile birlikte oynaması için teklif alan Ulusoy, Sarıkaya'yı veto etti. Ulusoy, sürekli özel hayatıyla gündemde olan Sarıkaya'yı kariyerine zarar vereceği düşüncesiyle rol arkadaşı olarak kabul etmedi. Serenay Sarıkaya, milyonluk projeye veda etmiş oldu.

Giriş Tarihi: 04.03.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 09:52
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Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya’ya ret!

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Çağatay Ulusoy'a, dünyaca ünlü bir dizi ile film platformundan yeni bir proje teklif edildi.

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Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya’ya ret!

Son yıllarda sadece iş hayatıyla gündeme gelen ve yaşıtlarına örnek bir hayat süren 29 yaşındaki genç oyuncuya başroldeki partnerinin de Serenay Sarıkaya olacağı söylendi. Kulislerde konuşulanlara göre Ulusoy, Sarıkaya'yla birlikte kamera karşısına geçmeyi kesin bir dille reddetti.

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Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya’ya ret!

Dedikodulara göre yakışıklı oyuncu, Serenay Sarıkaya'nın son dönemde kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme gelmesinin kendisine de zarar vereceğini düşünerek yapımcılara "Hayır" yanıtı verdi.

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Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya’ya ret!

Başarılı oyuncu, Serenay Sarıkaya ile bir daha aynı projede yer almamaya kararlı.

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Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya’ya ret!

Başroldeki ismin Çağatay Ulusoy olmasında kararlı olan projenin yetkilileri ise bunun üzerine Serenay Sarıkaya yerine başka bir kadın oyuncu arayışına girdi.