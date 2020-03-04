Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit değişimiyle şaşırttı

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit değişimiyle herkesi şaşırttı. Burak Özçivit yıllar önceki fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Magazin dünyasının peşinde olduğu Burak Özçivit, Kuruluş Osman ile ATV ekranlarında rekor kırmaya devam ediyor. Kuruluş Osman'ın sevilen oyuncusu Burak Özçivit'in eski hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...