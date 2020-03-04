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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit değişimiyle şaşırttı

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit değişimiyle herkesi şaşırttı. Burak Özçivit yıllar önceki fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Magazin dünyasının peşinde olduğu Burak Özçivit, Kuruluş Osman ile ATV ekranlarında rekor kırmaya devam ediyor. Kuruluş Osman'ın sevilen oyuncusu Burak Özçivit'in eski hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Giriş Tarihi: 04.03.2020 06:56 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 06:57
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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit değişimiyle şaşırttı

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı. Hayranlarının sosyal medyada dikkat çektiği fotoğrafları dikkat çekti. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in özel hayatı mercek altına alındı.

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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit değişimiyle şaşırttı

İşte Burak Özçivit ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit değişimiyle şaşırttı

Burak Özçivit

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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit değişimiyle şaşırttı
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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit değişimiyle şaşırttı

Ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri görenleri şaşırtıyor.