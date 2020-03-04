Aşkın Sayarı kimdir, kaç yaşında? Ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın eşi Aşkın Sayarı ne iş yapıyor? Aşkın Sayarı kimdir? Ünlü astrolog Nuray Sayarı, katıldığı canlı yayın programında gözyaşlarını tutamayarak yıllardır kocasından şiddet gördüğünü itiraf etti. Bu açıklamanın ardından Nuray Sayarı'nın eşi Aşkın Sayarı'nın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın eşi Aşkın Sayarı kimdir? Aşkın Sayarı kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Giriş Tarihi: 04.03.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 09:59
Aşkın Sayarı kimdir, kaç yaşında? Ünlü astrolog Nuray Sayarı, eşinden şiddet gördüğünü itiraf etti. Yaşadıklarını canlı yayında anlatan Sayarı, gözyaşlarına hakim olamadı. Nuray Sayarı'nın şiddet açıklamasının ardından eşi Aşkın Sayarı'nın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Aşkın Sayarı kimdir, kaç yaşında? Ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın eşi Aşkın Sayarı ne iş yapıyor? İşte detaylar...
AŞKIN SAYARI KİMDİR?
Ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın eşi olan Aşkın Sayarı iş adamıdır. Aşkın Sayarı'nın hayat hikayesi hakkında bir bilgi bulunmuyor.
Çift, 1988 yılında evlendi. Bu evlilikten 1988 doğumlu Doğuş Sayarı ile 2006 doğumlu Ogan Sayarı adında iki erkek çocukları doğdu.
ZİNA DAVASI AÇACAK
31 yıl önce Aşkın Sayarı ile nikah masasına oturan Nuray Sayarı, eşinin kendisini evli olan Filiz isimli bir kadınla yıllardır aldattığını söyledi. Elinde belgeler olduğunu söyleyen Sayarı, zina davası açacağını belirterek "Eşimden şiddet gördüm ve bacağım kırıldı. Eşim saygınlığını kaybetmesin diye herkese merdivenden düştüm dedim" şeklinde konuştu.
"CAN GÜVENLİĞİM YOK, ÇOCUKLARIMA SAHİP ÇIKIN"
2 çocuk annesi Nuray Sayarı, kocasından ölüm tehdidi aldığını söyleyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Sayarı, "Can güvenliğim yok, ölüm tehdidi alıyorum ölürsem çocuklarıma sahip çıkın" dedi.
NURAY SAYARI KİMDİR?
Dört çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Nuray Sayarı, 1971 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Kahireli'dir, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Nuray Sayarı çok zorlu ve fakir geçen bir çocukluk yaşamı oldu.
Hakan Uman adında bir erkek kardeşi var. Nuray
Sayarı'nın annesinin Kahireli olması ve ayrıca anneannesinin de çok eski bir astrolog olması nedeniyle Kahire'de Astroloji eğitimi aldı. Hindistan'a gitti orada çeşitli teknikleri öğrendi. 1991 yılında Astrologluk yapmaya başladı.