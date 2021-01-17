La Casa De Papel hayranlarına müjde: Ekip karışacak! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan La Casa De Papel'in yeni sezon tarihi için geri sayım sürüyor. Dizinin milyonlarca takipçisi bulunan oyuncuları tarafından yeni sezon için ipucu paylaşımları geliyor. Hayranları La Casa De Papel'in yayınlanma tarihi için Netflix tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak?