12 Ocak 2023, Perşembe
Ateş Kuşları dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor? ATV Ateş Kuşları oyuncuları kimler?
ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları, yarın izleyici karşısına çıkacak. Yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizinin başrollerini Hande Soral ve Görkem Sevindik paylaşıyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin konusu da merak edilmeye başladı. Dizinin ilk fragmanının ardından izleyiciler, "Ateş Kuşları konusu ne, nerede çekiliyor? Ateş Kuşları oyuncu kadrosunda hangi isimler var? gibi soruları gündeme getirdi. İşte, yeni dizi Ateş Kuşları hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 12.01.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 09:51
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