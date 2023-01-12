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Ateş Kuşları dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor? ATV Ateş Kuşları oyuncuları kimler?

ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları, yarın izleyici karşısına çıkacak. Yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizinin başrollerini Hande Soral ve Görkem Sevindik paylaşıyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin konusu da merak edilmeye başladı. Dizinin ilk fragmanının ardından izleyiciler, "Ateş Kuşları konusu ne, nerede çekiliyor? Ateş Kuşları oyuncu kadrosunda hangi isimler var? gibi soruları gündeme getirdi. İşte, yeni dizi Ateş Kuşları hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 12.01.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 09:51
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Ateş Kuşları dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor? ATV Ateş Kuşları oyuncuları kimler?

ATV ekranlarında ilk defa izleyici karşısına çıkacak olan Ateş Kuşları, yayınlanan tanıtımın ardından oldukça merak edildi. Başrollerinde iddialı oyunların yer aldığı, dizinin konusu dikkat çekti. Ateş Kuşları dizisini merak edenler, "Ateş Kuşları dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor? ATV Ateş Kuşları oyuncuları kimler? sorusularını sorguluyor. İşte, bugün yayınlanacak olan dizi hakkında tüm merak edilen detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ateş Kuşları dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor? ATV Ateş Kuşları oyuncuları kimler?

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NEDİR?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, açlık. Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır.

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Ateş Kuşları dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor? ATV Ateş Kuşları oyuncuları kimler?

Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

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Ateş Kuşları dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor? ATV Ateş Kuşları oyuncuları kimler?

ATEŞ KUŞLARI OYUNCU KADROSUNDA HANGİ KİMLER VAR?

İlayda Alişan - Gülayşe
Hande Soral - Mercan
Görkem Sevindik - Ali
Burak Tozkoparan - Barbaros
Serkan Ercan - Menderes
Erdem Şanlı - Zıpkın
Emir Çubukçu - Sabit
Ahmet Saraçoğlu - Çatal
Gonca Cilasun - Hacer
Nizam Namidar - Nizam
Onat Bulut - Halis
Lilya İrem Salman - Hüma
Sedef Akalın - Şirin
Hilal Uysun - Nermin
Ozan Ağaç - Zümrüt

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Ateş Kuşları dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor? ATV Ateş Kuşları oyuncuları kimler?

Boncuk Yılmaz - Nazmiye
Yeşim Dalgıçer - Gazeteci
Kaan Sevi - Cemal
Görkem Doğan - Pamir
Serkan Acay - Necdet
Çınar Yükçeker - Yakup
Almira Tuana Albay - Mercan'ın çocukluğu
Umut İnan - Ali'nin çocukluğu
Ömer Yiğit Özcan - Barbaros'un çocukluğu
Berke Obuz - Zıpkın'ın çocukluğu
Fatih Fuat Odabaşı - Sabit'in çocukluğu
Umut Ege Baştemur - Kara