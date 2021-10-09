09 Ekim 2021, Cumartesi
Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya'nın eski eşi şaşırttı! O da oyuncu çıktı
Gönül Dağı'nda canlandırdığı Zahide karakteriyle kendisine hayran bırakan Ecem Özkaya, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Özkaya'nın eski eşi herkesi şaşırttı. İşte Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın eski eşi...
Giriş Tarihi: 09.10.2021 16:53 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 16:53
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