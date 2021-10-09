Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya'nın eski eşi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

Gönül Dağı'nda canlandırdığı Zahide karakteriyle kendisine hayran bırakan Ecem Özkaya, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Özkaya'nın eski eşi herkesi şaşırttı. İşte Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın eski eşi...