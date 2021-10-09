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Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya'nın eski eşi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

Gönül Dağı'nda canlandırdığı Zahide karakteriyle kendisine hayran bırakan Ecem Özkaya, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Özkaya'nın eski eşi herkesi şaşırttı. İşte Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın eski eşi...

Giriş Tarihi: 09.10.2021 16:53 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 16:53
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Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya’nın eski eşi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Zahide karakteriyle adından söz ettiren Ecem Özkaya, özel hayatıyla mercek altına alındı. Güzelliğiyle olduğu kadar başarılı oyunculuğuyla da kendisine hayran bırakan Ecem Özkaya'nın eski eşi herkesi şaşırttı.

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Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya’nın eski eşi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

İşte Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

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Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya’nın eski eşi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

EBRU GÜNDEŞ - ATİLLA SARAL

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Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya’nın eski eşi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

EBRU GÜNDEŞ-KEREM ALIŞIK

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Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya’nın eski eşi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

TUBA ÜNSAL- MUSTAFA SANDAL