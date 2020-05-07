Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova estetiksiz haliyle şoke etti

Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan karakterini canlandıran Melike İpek Yalova, sosyal medyanın gündemine oturdu. Melike İpek Yalova, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gönüllere taht kurmayı başardı. Dizide Yılmaz'ın eşi olan 20'li yaşlarının sonunda bir çocuk doktorunu canlandıran Melike İpek Yalova'nın özel hayatı da sevenleri tarafından mercek altına alındı. Hakkında araştırma yapan sevenleri Melike İpek Yalova'nın estetiksiz fotoğrafını görünce inanamadı. İşte Melike İpek Yalova'nın estetikle yaşadığı inanılmaz değişim...