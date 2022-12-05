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Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif'i Seray Kaya’nın eski sevgilisi şaşırttı! Bakın kiminle aşk yaşamış

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde canlandırdığı Elif karakteriyle gönülleri fetheden Seray Kaya izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Başarılı oyunculuğuyla son yılların en sevilen isimlerinden olan Kaya'nın özel hayatı merak konusu oldu. Kaya'nın eski sevgilisinin kim olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Elif'i Seray Kaya'nın eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 05.12.2022 17:03
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Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya’nın eski sevgilisi şaşırttı! Bakın kiminle aşk yaşamış

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde canlandırdığı Elif karakteriyle bir kez daha gönülleri fetheden Seray Kaya izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya’nın eski sevgilisi şaşırttı! Bakın kiminle aşk yaşamış

Kaya'nın eski sevgilisi eski rol arkadaşı çıktı. İşte Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Elif'i Seray Kaya'nın eski sevgilisi...

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya’nın eski sevgilisi şaşırttı! Bakın kiminle aşk yaşamış

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya’nın eski sevgilisi şaşırttı! Bakın kiminle aşk yaşamış

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya’nın eski sevgilisi şaşırttı! Bakın kiminle aşk yaşamış

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ