Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif'i Seray Kaya’nın eski sevgilisi şaşırttı! Bakın kiminle aşk yaşamış

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde canlandırdığı Elif karakteriyle gönülleri fetheden Seray Kaya izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Başarılı oyunculuğuyla son yılların en sevilen isimlerinden olan Kaya'nın özel hayatı merak konusu oldu. Kaya'nın eski sevgilisinin kim olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Elif'i Seray Kaya'nın eski sevgilisi...