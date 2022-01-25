Hadise ve Mehmet Dinçerler’in nikah tarihi belli oldu! O detay şaşırttı

Geçtiğimiz yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Mehmet Dinçerler, evlilik yolunda ilk adımı attı. Dinçerler, 3 milyonluk yüzükle Hadise'ye evlenme teklifi etti. Hızla düğün hazırlıklarına başlayan ikilinin nikah tarihleri belli oldu. Gözde çift, evlenmek için özel bir günü tercih etti. İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğün detayları...