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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in nikah tarihi belli oldu! O detay şaşırttı

Geçtiğimiz yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Mehmet Dinçerler, evlilik yolunda ilk adımı attı. Dinçerler, 3 milyonluk yüzükle Hadise'ye evlenme teklifi etti. Hızla düğün hazırlıklarına başlayan ikilinin nikah tarihleri belli oldu. Gözde çift, evlenmek için özel bir günü tercih etti. İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğün detayları...

Giriş Tarihi: 25.01.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022 12:16
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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in nikah tarihi belli oldu! O detay şaşırttı

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, bir süreden bu yana devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. Şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile evlilik kararlarını takipçileriyle paylaştı.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in nikah tarihi belli oldu! O detay şaşırttı

KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ

Hadise'nin paylaştığı videoya, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve 15 binin üzerinde yorum geldi.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in nikah tarihi belli oldu! O detay şaşırttı

Yorumlar arasında en dikkat çekeni ise Mehmet Dinçerler'in oldu. Dinçerler, videoya "Mrs. Dinçerler" notunu düştü.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in nikah tarihi belli oldu! O detay şaşırttı

Yüzüğü parmağına takan Hadise müstakbel görümcesinin düğününde boy gösterdi. Sevgilisinin kardeşinin gelinlikle, davul zurna eşliğinde evden çıkışını müstakbel kayınvalidesiyle yan yana izleyen Hadise, istenmeyen gelin iddialarını çürüttü.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in nikah tarihi belli oldu! O detay şaşırttı

Sevgilisi Mehmet Dinçerler'in elinde aile fotoğrafına dahil olan Hadise'nin mutluluktan ayakları yerden kesildi.