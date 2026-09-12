Buse Varol TikTok eleştirilerine yanıt verdi

TikTok'ta bir akıma katılarak ilk videosunu paylaşan Buse Varol, gelen eleştirilerin ardından açıklama yaptı. Ünlü isim, kendisini eleştirenlere tepki gösterirken ikinci videosunu da takipçileriyle paylaştı.

Oyunculuk kariyerinin ardından sunuculukla da ekranlarda yer alan Buse Varol, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. 2018 yılında Alişan ile evlenen Varol, çocukları Burak ve Eliz ile aile hayatından kesitleri zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Günlük yaşamından hazırlıklarına, çocuklarıyla geçirdiği keyifli anlardan iş hayatına kadar birçok paylaşım yapan ünlü isim, son dönemde Gelin Evi programıyla izleyici karşısına çıkıyor. Varol, bu kez TikTok'ta katıldığı bir akımla gündeme geldi.

İLK TİKTOK VİDEOSU ELEŞRİLERİN HEDEFİ OLDU Platformda bir akıma katılarak ilk videosunu çeken Varol'un paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Ancak video, bazı sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine de neden oldu.

Gelen olumsuz yorumların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Varol, kendisini eleştirenlere tepki gösterdi.