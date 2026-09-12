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Buse Varol TikTok eleştirilerine yanıt verdi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TikTok'ta bir akıma katılarak ilk videosunu paylaşan Buse Varol, gelen eleştirilerin ardından açıklama yaptı. Ünlü isim, kendisini eleştirenlere tepki gösterirken ikinci videosunu da takipçileriyle paylaştı.

Buse Varol TikTok eleştirilerine yanıt verdi 1

Oyunculuk kariyerinin ardından sunuculukla da ekranlarda yer alan Buse Varol, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. 2018 yılında Alişan ile evlenen Varol, çocukları Burak ve Eliz ile aile hayatından kesitleri zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Buse Varol TikTok eleştirilerine yanıt verdi 2

Günlük yaşamından hazırlıklarına, çocuklarıyla geçirdiği keyifli anlardan iş hayatına kadar birçok paylaşım yapan ünlü isim, son dönemde Gelin Evi programıyla izleyici karşısına çıkıyor. Varol, bu kez TikTok'ta katıldığı bir akımla gündeme geldi.

Buse Varol TikTok eleştirilerine yanıt verdi 3

İLK TİKTOK VİDEOSU ELEŞRİLERİN HEDEFİ OLDU

Platformda bir akıma katılarak ilk videosunu çeken Varol'un paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Ancak video, bazı sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine de neden oldu.

Buse Varol TikTok eleştirilerine yanıt verdi 4

Gelen olumsuz yorumların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Varol, kendisini eleştirenlere tepki gösterdi.

Buse Varol TikTok eleştirilerine yanıt verdi 5

"BEĞENMEDİĞİNİZ BİRİ İÇİN NEDEN VAKTİNİZİ HARCIYORSUNUZ?"

Varol, "Kötü yorum yapanlara çok bir anlam veremedim. Zihninizi neden meşgul ediyorsunuz ki sevmediğiniz ve beğenmediğiniz birini izleyip vaktinizi harcıyorsunuz, yorumlar yapıyorsunuz, bir sürü uğraşıyorsunuz." ifadelerini kullandı. Eleştirilere rağmen keyfinin yerinde olduğunu belirten Varol, bir video daha çekmeye karar verdi.

Buse Varol TikTok eleştirilerine yanıt verdi 6

"SEVDİM BEN BU İŞİ"

Ünlü isim, "Ama çok sevdiyseniz bugün bir tane daha çekeyim. Bence bunlar mutluluğun yansıması diye düşünüyorum." dedi. Ailesi ve işiyle mutlu olduğunu dile getiren Varol, hayatında kendisini üzen herhangi bir durum olmadığını da söyledi.

Buse Varol TikTok eleştirilerine yanıt verdi 7

İlk TikTok videosunu hesabından kaldırdığı görülen Buse Varol, kısa süre sonra yeni bir paylaşım yaptı. Varol, ikinci videosunun açıklama kısmına, "Sevdim ben bu işi hadi yorum yapın azıcık keyfim yerine gelsin" notunu düştü.

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