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Mercan Köşk’ün çekildiği tarihi konak yıllar sonra yeniden hayat buldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cumartesi akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Mercan Köşk dizisinde hikâyenin merkezinde yer alan tarihi yapı, Tarsus'un eşsiz mimarisini ekrana taşıyor. Peki, dizide Mercan Köşk olarak kullanılan tarihi köşkün gerçek adı ne? Yapının geçmişi ve dizi için nasıl hazırlandığı merak konusu oldu.

Mercan Köşk’ün çekildiği tarihi konak yıllar sonra yeniden hayat buldu 1

ATV'nin 5 Eylül'de yayın hayatına başlayan Mercan Köşk dizisi, güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra tarihi atmosferiyle de dikkat çekiyor. Dizinin çekildiği tarihi köşkün nerede olduğu ve adı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Mercan Köşk’ün çekildiği tarihi konak yıllar sonra yeniden hayat buldu 2

MERCAN KÖŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Diziye adını veren ve hikâyenin ana mekânlarından biri olan Mercan Köşk'ün dizi için nasıl hazırlandığını Yapım Tasarım Sorumlusu Gülay Doğan anlattı.

Mercan Köşk’ün çekildiği tarihi konak yıllar sonra yeniden hayat buldu 3

Tarsus'un sokaklarında yapılan araştırmalar sırasında keşfedilen Hayrünnisa Hanım Konağı, ekibin karşısına çıktığında neredeyse terk edilmiş ve içi boş bir haldeydi. Yapının taş ve ahşabın iç içe geçtiği kendine özgü mimarisi korunurken, dizinin hikâyesine hizmet edecek tüm düzenlemeler özgün yapıya zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirildi.

Mercan Köşk’ün çekildiği tarihi konak yıllar sonra yeniden hayat buldu 4

"MEKÂNIN BİR SIRRI VARDI, BİZ BU SIRRI AÇIĞA ÇIKARDIK"

Mercan Köşk'ün Yapım Tasarım Sorumlusu Gülay Doğan, Hayrünnisa Hanım Konağı'yla ilk karşılaşmalarını şu sözlerle anlattı:

"Mercan Köşk'te kullandığımız mekânın bir sırrı vardı. Biz bu sırrı açığa çıkardık. Tarsus'un sokaklarında dolaştık, bu evi kapı aralığından gördük. Buradaki yapıların hiçbiri kendilerini dışarıya açan mekânlar değildi. Başta bomboştu, burası da terk edilmişe yakındı. Yapmaya başladık."

Mercan Köşk’ün çekildiği tarihi konak yıllar sonra yeniden hayat buldu 5

TARSUS'UN AHŞABI DA TAŞI DA ÇOK ZENGİN

Tarsus'un geleneksel mimarisinin en karakteristik özelliklerinden olan taş ve ahşap birlikteliği, Mercan Köşk'ün görsel dünyasının da temelini oluşturdu. Doğan, yapının kendine özgü karakterini şu sözlerle anlattı:

"Tarsus'taki taş evlerin hem ahşabı çok zengin hem taşı çok zengin. Burada taş evler ahşapla çok iç içe ve çok güzel bir ahşap işçiliği var."

Mercan Köşk’ün çekildiği tarihi konak yıllar sonra yeniden hayat buldu 6

KÖŞKÜN AVLUSU AİLENİN YAŞAM ALANINA DÖNÜŞTÜ

Yapım tasarım ekibi, Hayrünnisa Hanım Konağı'nın özgün mimarisini korurken Mercandağ ailesinin gündelik yaşamını da mekâna taşıdı. Köşklerde yaşam alanları genellikle üst katlarda bulunurken, dizinin ihtiyaçları doğrultusunda orta avlu ve bahçe; karakterlerin yemek yediği, sohbet ettiği ve bir araya geldiği ana yaşam alanı olarak tasarlandı.

Başlangıçta neredeyse tamamen boş olan bahçe de yeniden canlandırıldı. Mekânın Tarsus'la olan bağının dekorasyonda da devam etmesi amacıyla mobilyalar bölgedeki antikacılardan temin edildi ve Tarsus'ta üretilen parçalar kullanıldı.

Mercan Köşk’ün çekildiği tarihi konak yıllar sonra yeniden hayat buldu 7

TARİHİ YAPIYA MÜDAHALE EDİLMEDİ

Mercan Köşk'ün Sanat Yönetmeni Hale Bozkurt, tarihi yapının korunmasının çalışmanın temel prensiplerinden biri olduğunu belirtti:

"Mercan Köşk, tarihi eser niteliği taşıyan, kendine özgü mimari ve estetik karakteri olan çok özel bir yapı. Biz de sanat ekibi olarak bu benzersiz yapının dokusunu ve karakterini koruyup organik bir dünya yaratmaya özen gösterdik. Özgün yapıya müdahale etmeden, dizinin anlatısını destekleyecek taşınabilir dekor öğeleriyle ilerledik. Yapım Tasarım Sorumlumuz Gülay Doğan'ın vizyonuyla, Tarsus'un köklü geçmişini yansıtan zamansız bir görsel atmosfer kurmayı hedefledik."

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