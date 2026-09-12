Mercan Köşk’ün çekildiği tarihi konak yıllar sonra yeniden hayat buldu
Cumartesi akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Mercan Köşk dizisinde hikâyenin merkezinde yer alan tarihi yapı, Tarsus'un eşsiz mimarisini ekrana taşıyor. Peki, dizide Mercan Köşk olarak kullanılan tarihi köşkün gerçek adı ne? Yapının geçmişi ve dizi için nasıl hazırlandığı merak konusu oldu.
ATV'nin 5 Eylül'de yayın hayatına başlayan Mercan Köşk dizisi, güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra tarihi atmosferiyle de dikkat çekiyor. Dizinin çekildiği tarihi köşkün nerede olduğu ve adı izleyiciler tarafından merak ediliyor.
MERCAN KÖŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?
Diziye adını veren ve hikâyenin ana mekânlarından biri olan Mercan Köşk'ün dizi için nasıl hazırlandığını Yapım Tasarım Sorumlusu Gülay Doğan anlattı.
Tarsus'un sokaklarında yapılan araştırmalar sırasında keşfedilen Hayrünnisa Hanım Konağı, ekibin karşısına çıktığında neredeyse terk edilmiş ve içi boş bir haldeydi. Yapının taş ve ahşabın iç içe geçtiği kendine özgü mimarisi korunurken, dizinin hikâyesine hizmet edecek tüm düzenlemeler özgün yapıya zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirildi.
"MEKÂNIN BİR SIRRI VARDI, BİZ BU SIRRI AÇIĞA ÇIKARDIK"
Mercan Köşk'ün Yapım Tasarım Sorumlusu Gülay Doğan, Hayrünnisa Hanım Konağı'yla ilk karşılaşmalarını şu sözlerle anlattı:
"Mercan Köşk'te kullandığımız mekânın bir sırrı vardı. Biz bu sırrı açığa çıkardık. Tarsus'un sokaklarında dolaştık, bu evi kapı aralığından gördük. Buradaki yapıların hiçbiri kendilerini dışarıya açan mekânlar değildi. Başta bomboştu, burası da terk edilmişe yakındı. Yapmaya başladık."
TARSUS'UN AHŞABI DA TAŞI DA ÇOK ZENGİN
Tarsus'un geleneksel mimarisinin en karakteristik özelliklerinden olan taş ve ahşap birlikteliği, Mercan Köşk'ün görsel dünyasının da temelini oluşturdu. Doğan, yapının kendine özgü karakterini şu sözlerle anlattı:
"Tarsus'taki taş evlerin hem ahşabı çok zengin hem taşı çok zengin. Burada taş evler ahşapla çok iç içe ve çok güzel bir ahşap işçiliği var."