KÖŞKÜN AVLUSU AİLENİN YAŞAM ALANINA DÖNÜŞTÜ

Yapım tasarım ekibi, Hayrünnisa Hanım Konağı'nın özgün mimarisini korurken Mercandağ ailesinin gündelik yaşamını da mekâna taşıdı. Köşklerde yaşam alanları genellikle üst katlarda bulunurken, dizinin ihtiyaçları doğrultusunda orta avlu ve bahçe; karakterlerin yemek yediği, sohbet ettiği ve bir araya geldiği ana yaşam alanı olarak tasarlandı.

Başlangıçta neredeyse tamamen boş olan bahçe de yeniden canlandırıldı. Mekânın Tarsus'la olan bağının dekorasyonda da devam etmesi amacıyla mobilyalar bölgedeki antikacılardan temin edildi ve Tarsus'ta üretilen parçalar kullanıldı.