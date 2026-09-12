"Giderim", "Beyaz Sevda", "Helal Et" ve "Haktan" gibi şarkılarıyla müzik dünyasında iz bırakan Niran Ünsal, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Şarkıcı, İbrahim Gugu ile 2010 yılında başlayan ilişkisini 2017 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Bu evlilikten Bera ve Liva adında iki çocukları olan çiftten üzen haber geldi.

Uzun yıllardır birlikte olan Niran Ünsal ve İbrahim Gugu, evliliklerini noktalama kararı aldı. Çift, ayrılık kararını sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla duyurdu.

"Birbirimizin hayatına kattığı güzellikler, paylaştığımız eşsiz anılar ve en önemlisi bu yolda hayatımıza gelen iki güzel evladımız için her zaman minnettar olacağız. Uzun uzun düşündükten sonra, ikimiz de yollarımızı dostlukla ve birbirimize duyduğumuz saygıyla ayırma kararı aldık."

İbrahim Gugu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

EVLİLİKLERİ VE ÇOCUKLARI

Öte yandan Niran Ünsal'ın özel hayatı da daha önce yaptığı evliliklerle gündeme gelmişti. Ünsal, 1991'de Kaan Canbağ ile evlendi. 1999-2001 yılları arasında Peker Açıkalın ile evli kalan şarkıcı, 2007-2009 yılları arasında ise Oğuz Türküsev ile evlilik yaptı.

Niran Ünsal'ın Hande Ünsal, Narin Şeker Açıkalın, Bera ve Liva Gugu olmak üzere dört çocuğu bulunuyor.