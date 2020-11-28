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28 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Buse İskenderoğlu koronavirüse yakalandı! Verdiği partilerle tepki toplamıştı… Buse İskenderoğlu koronavirüse yakalandı! Verdiği partilerle tepki toplamıştı…
Koronavirüs salgınına rağmen yalı partileri vermeye devam eden Buse İskenderoğlu, gelen tepkiler sonrası "Abartıldığı kadar bir şey yok" demişti. Partileri ve açıklamalarıyla olay olmaya devam eden İskenderoğlu'nun koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 28.11.2020 14:06 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 14:12
Koronavirüs salgınına rağmen yalı partilerine katıldığı haberleriyle sık sık gündeme gelen manken ve sunucu Buse İskenderoğlu, partilere katılan kişilerde koronavirüs çıkınca "Abartıldığı kadar bir şey yok" demiş ve bu açıklaması nedeniyle de eleştirilmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Buse İskenderoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. İskenderoğlu'nun test sonucunun ardından, sunucu olduğu programlarının sunucusuz çekilmesi kararı alındı.
Şevval Şahin'in geçtiğimiz haftalarda Yiğit Marcus Aral'ın doğum günü için yalıda düzenlediği doğum günü partisi sonrası partiye katılan bazı kişilerde corona virüs çıkmıştı. Partiye katılan isimler arasında manken Buse İskenderoğlu da vardı. "Birkaç gün ne olur ne olmaz diye evden hiç çıkmadım." diyen İskenderoğlu, "Gerekli açıklamayı Şevval ile Marcus yaptı zaten. Bunun üzerine benim bir şeyler söylemem doğru olmaz" demişti.
"ABARTILDIĞI KADAR BİR ŞEY YOK" DEMİŞTİ
Konu hakkında açıklama yapan manken, "Abartıldığı kadar bir şey yok. Partide yazılanları gördünüz birkaç kişide çıktı. Ben de test yaptırdım ve negatif çıktı. Çok şükür bir şey yok" dedi.
Ev partisine Murat Dalkılıç, Şeyma Subaşı, Buse İskenderoğlu, Rabia Yaman, Baran Süzer, Gökmen Şeynova, Ayşegül Boz, Kasım Garipoğlu, Ali Cem, Saruhan Yıldırım, Kerim Sabancı gibi isimler katılmıştı.