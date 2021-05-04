Burcu Özberk estetik harikası çıktı! Eski fotoğrafları şaşkına çevirdi

Bir süredir ekranlardan uzak olan Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Son yılların en popüler oyuncularından biri olan Özberk, güzelliğiyle de kendisine hayran bırakırken yıllar önceki fotoğraflarıyla şoke etti. Burcu Özberk'in estetiksiz halini görünce şoke oldu. İşte Burcu Özberk'in estetiksiz hali...