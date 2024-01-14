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Burcu Kıratlı'nın makyajsız hali ortaya çıktı! Yıldızlar Bana Uzak'ın Aslı'sı güzellik sırrını verdi: "Ayda 2-3 kez..."

ATV'nin yeni dizisi "Yıldızlar Bana Uzak"ta Aslı karakterine hayat veren Burcu Kıratlı, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda duru güzelliğiyle de büyük ilgi görüyor. Oyuncunun fit vücudu ve sağlıklı saçları, hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte, Burcu Kıratlı'nın güzellik sırları...

Giriş Tarihi: 14.01.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 15:10
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Burcu Kıratlı’nın makyajsız hali ortaya çıktı! Yıldızlar Bana Uzak’ın Aslı’sı güzellik sırrını verdi: Ayda 2-3 kez...

ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak'ta Aslı karakterini canlandıran Burcu Kıratlı, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Duru güzelliğiyle hayran bırakan oyuncunun sırrı ise merak ediliyor. Kıratlı, fit vücudu ve saç bakımı için neler yaptığını ise yıllar önce verdiği bir röportajda ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Burcu Kıratlı’nın makyajsız hali ortaya çıktı! Yıldızlar Bana Uzak’ın Aslı’sı güzellik sırrını verdi: Ayda 2-3 kez...

Burcu Kıratlı, şimdilerde yeni dizisi "Yıldızlar Bana Uzak" ile ekranlarda boy gösteriyor. Sinan Akçıl ile iki kez evlenip boşanan 34 yaşındaki güzel oyuncu makyajsız ve doğal halini de paylaşmaktan çekinmiyor.

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Burcu Kıratlı’nın makyajsız hali ortaya çıktı! Yıldızlar Bana Uzak’ın Aslı’sı güzellik sırrını verdi: Ayda 2-3 kez...

Ünlü oyuncu Burcu Kıratlı, bir dergiye verdiği röportajda güzellik sırlarını paylaştı.

Kıratlı, "Vakit buldukça yüzmeye çalışıyorum. Fit kalmak için özel bir şey yapmıyorum aslında, genetik olarak şanslıyım" dedi.

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Burcu Kıratlı’nın makyajsız hali ortaya çıktı! Yıldızlar Bana Uzak’ın Aslı’sı güzellik sırrını verdi: Ayda 2-3 kez...

Yoğun iş temposundan beslenmesine pek dikkat etmediğini söyleyen Kıratlı, "Olabildiğince meyve ve et yiyorum" şeklinde konuştu.

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Burcu Kıratlı’nın makyajsız hali ortaya çıktı! Yıldızlar Bana Uzak’ın Aslı’sı güzellik sırrını verdi: Ayda 2-3 kez...

Güzel oyuncu saç bakımı için de ayda 2-3 kez keratin bakımı yaptırıyor ve düzenli olarak argan yağı kullanıyor.