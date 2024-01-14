14 Ocak 2024, Pazar
Burcu Kıratlı'nın makyajsız hali ortaya çıktı! Yıldızlar Bana Uzak'ın Aslı'sı güzellik sırrını verdi: "Ayda 2-3 kez..."
ATV'nin yeni dizisi "Yıldızlar Bana Uzak"ta Aslı karakterine hayat veren Burcu Kıratlı, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda duru güzelliğiyle de büyük ilgi görüyor. Oyuncunun fit vücudu ve sağlıklı saçları, hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte, Burcu Kıratlı'nın güzellik sırları...
Giriş Tarihi: 14.01.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 15:10
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