Burcu Kıratlı'nın makyajsız hali ortaya çıktı! Yıldızlar Bana Uzak'ın Aslı'sı güzellik sırrını verdi: "Ayda 2-3 kez..."

ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak'ta Aslı karakterini canlandıran Burcu Kıratlı, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Duru güzelliğiyle hayran bırakan oyuncunun sırrı ise merak ediliyor. Kıratlı, fit vücudu ve saç bakımı için neler yaptığını ise yıllar önce verdiği bir röportajda ortaya çıktı.