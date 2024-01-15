15 Ocak 2024, Pazartesi
Yeşilçam'ın efsanesi Garip filminin Fatoş'u Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal'ın izleyenleri ağlatan filmi
Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Garip filminin küçük yıldızı Fatoş yıllar sonra ortaya çıktı. Türk sinemasının gülen yüzü Kemal Sunal'ın her filmi ayrı eğlence ile izlenirken, Garip filmi izleyenlere duygusal anlar yaşatıyor. Filmde Sunal'a eşlik eden Fatoş karakterini canlandıran Ece Alton'un değişimi görenleri şaşkına çeviriyor.
Giriş Tarihi: 15.01.2024 14:35
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