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Yeşilçam'ın efsanesi Garip filminin Fatoş'u Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal'ın izleyenleri ağlatan filmi

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Garip filminin küçük yıldızı Fatoş yıllar sonra ortaya çıktı. Türk sinemasının gülen yüzü Kemal Sunal'ın her filmi ayrı eğlence ile izlenirken, Garip filmi izleyenlere duygusal anlar yaşatıyor. Filmde Sunal'a eşlik eden Fatoş karakterini canlandıran Ece Alton'un değişimi görenleri şaşkına çeviriyor.

Giriş Tarihi: 15.01.2024 14:35
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Yeşilçam’ın efsanesi Garip filminin Fatoş’u Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal’ın izleyenleri ağlatan filmi

Onlarca kez TV ekranında izleyici ile buluşmasına rağmen ilk günkü gibi her defasında yeniden kendisini izlettiren Kemal Sunal filmlerinden bir tanesi olarak öne çıkan Garip filmi yine sosyal medyayı salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam’ın efsanesi Garip filminin Fatoş’u Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal’ın izleyenleri ağlatan filmi

Ona acır ve yanına alır; bakar büyütür. Ancak günün birinde Fatoş'un gerçek ailesi ortaya çıkar ve kızlarını yanlarına almak isterler.

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Yeşilçam’ın efsanesi Garip filminin Fatoş’u Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal’ın izleyenleri ağlatan filmi

GARİP FİLMİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'da çekilen filmde Kemal geçinmek için binbir türlü iş yapan, futbol meraklısı bir gençtir. Ekmeğini taştan çıkaran delikanlı, bir gün bir kenara bırakılmış, kundakta bir bebek bulur.

Film, konu olarak Charlie Chaplin'in 1921 yapımı Yumurcak (The Kid) filminden esinlenilerek çekilmiştir.

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Yeşilçam’ın efsanesi Garip filminin Fatoş’u Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal’ın izleyenleri ağlatan filmi

GARİP OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kemal Sunal

Nilgün Saraylı

Ece Alton

Sevil Üstekin

Reha Yurdakul

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Yeşilçam’ın efsanesi Garip filminin Fatoş’u Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal’ın izleyenleri ağlatan filmi

Yeşilçam'ın efsaneleri arasında yer alan Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı. İşte başta Ece Alton olmak üzere birçok ünlü ismin yıllar sonraki halleri.