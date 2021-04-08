Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Burcu Kıratlı ile yeniden evlenen Sinan Akçıl’dan bebek açıklaması Burcu Kıratlı ile yeniden evlenen Sinan Akçıl’dan bebek açıklaması
2018 yılında nikah masasına oturan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, 9 ay sonra tek celsede boşanmıştı. Boşanmanın ardından birbirinden ayrılamayan çift, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez nikah masasına oturdu. Etiler'de görüntülenen Akçıl'dan bebek açıklaması geldi.
Giriş Tarihi: 08.04.2021 15:17
2018 yılının son günlerinde sürpriz bir şekilde Amsterdam'da nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kıratlı ile şarkıcı Sinan Akçıl, evliliklerini 9 ay sürdürebilmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Jet hızıyla evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yine jet hızıyla Eylül 2019'da tek celsede boşanmıştı.
Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren gözde çift, kısa süre önce yeniden bir araya geldi. Geçen haftalarda ikinci kez nikah masasına oturan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı çifti birbirlerine 'yeniden evet' dedi.
Geçtiğimiz haftalarda evlenen çiftin pandemi döneminde düğün yapması çok eleştirilmişti.
Yapılan eleştirilere yanıt veren Sinan Akçıl, "Eleştirenlere söylüyorum onların arasında evlenememiş olanlar varsa bana başvursunlar düğünlerini yapayım" derken Burcu Kıratlı ise, "Çok temkinliydik zaten bütün misafirlerimiz otelde kaldılar. Hepsinin hes kodları alındı. Kuralları çiğneyecek bir şey yapılmadı" dedi.