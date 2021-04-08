Burcu Kıratlı ile yeniden evlenen Sinan Akçıl’dan bebek açıklaması

Yapılan eleştirilere yanıt veren Sinan Akçıl, "Eleştirenlere söylüyorum onların arasında evlenememiş olanlar varsa bana başvursunlar düğünlerini yapayım" derken Burcu Kıratlı ise, "Çok temkinliydik zaten bütün misafirlerimiz otelde kaldılar. Hepsinin hes kodları alındı. Kuralları çiğneyecek bir şey yapılmadı" dedi.