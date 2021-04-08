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Burçin Terzioğlu’nun estetik itirafı şoke etti! Basketbol topu gibi…

Dijital platformda yayınlanan Hükümsüz dizisiyle izleyici karşısına çıkan Burçin Terzioğlu, İbrahim Selim'in Youtube'daki programına konuk oldu. Çocuk yaşlardan beri oyunculuk yapan güzel oyuncunun estetik itirafı şoke etti. Terzioğlu'nun 'Basket topu gibi gezim' itirafı sonrası estetiksiz hali merak konusu oldu. İşte Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali ve yıllar içindeki inanılmaz değişimi...

Giriş Tarihi: 08.04.2021 16:05 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 16:06
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Burçin Terzioğlu’nun estetik itirafı şoke etti! Basketbol topu gibi…

Şu sıralar Hükümsüz dizisi ile konuşulan Burçin Terzioğlu İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Çocuk yaşta oyunculuğa adım atan ve şimdilerde 41 yaşında olan oyuncu, geçmişten bugüne hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

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Burçin Terzioğlu’nun estetik itirafı şoke etti! Basketbol topu gibi…

Burçin Terzioğlu'nun estetik itirafı ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Burçin Terzioğlu’nun estetik itirafı şoke etti! Basketbol topu gibi…

Burçin Terzioğlu'nun 'Bir ay basket topu gibi gezdim' itirafı sonrası estetiksiz hali merak konusu oldu.

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Burçin Terzioğlu’nun estetik itirafı şoke etti! Basketbol topu gibi…

İşte Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali ve yıllar içindeki değişimi…

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Burçin Terzioğlu’nun estetik itirafı şoke etti! Basketbol topu gibi…