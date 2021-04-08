Burçin Terzioğlu’nun estetik itirafı şoke etti! Basketbol topu gibi…

Dijital platformda yayınlanan Hükümsüz dizisiyle izleyici karşısına çıkan Burçin Terzioğlu, İbrahim Selim'in Youtube'daki programına konuk oldu. Çocuk yaşlardan beri oyunculuk yapan güzel oyuncunun estetik itirafı şoke etti. Terzioğlu'nun 'Basket topu gibi gezim' itirafı sonrası estetiksiz hali merak konusu oldu. İşte Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali ve yıllar içindeki inanılmaz değişimi...