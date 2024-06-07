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Survivor'dan elenen Merve Aydın'ın eşi bakın hangi futbolcuymuş! 4 takımda forma giydi! Oğlu Barlas'ın babası...

Survivor All Star'da finale doğru giderken yarışmacı sayısı da azalmaya başladı. Son oynanan eleme oyununda adaya bir isim daha veda etmiş oldu. 2014, 2015, 2019, 2022 ve 2024 sezonlarında Survivor'a katılan Aydın, hırslı yarışmacı Merve Aydın adaya veda etti. Sevenleri tarafından yakın takibe alınan Aydın'ın kiminle evli olduğunu görenler ise şoke oldu. İşte Merve Aydın'ın futbolcu eşi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 09:25
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Survivor’dan elenen Merve Aydın’ın eşi bakın hangi futbolcuymuş! 4 takımda forma giydi! Oğlu Barlas’ın babası...

Survivor yarışmasıyla tanınan büyük bir hayran kitlesine ulaşan Merve Aydın'ın Survivor macerası son erdi.

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Survivor’dan elenen Merve Aydın’ın eşi bakın hangi futbolcuymuş! 4 takımda forma giydi! Oğlu Barlas’ın babası...

Survivor yarışmasıyla tanınan ve izleyicilerin gönlünde taht kuran Merve Aydın, bu kez eşiyle gündeme geldi. Ünlü ismin eşiyle ilgili ortaya çıkan bilgi, hayranlarını şaşırttı.

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Survivor’dan elenen Merve Aydın’ın eşi bakın hangi futbolcuymuş! 4 takımda forma giydi! Oğlu Barlas’ın babası...

Survivor'a 5 kez katılan ve performansıyla adından söz ettiren Aydın, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Evli ve bir çocuk annesi olan Aydın'ın eşi de merak edildi.

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Survivor’dan elenen Merve Aydın’ın eşi bakın hangi futbolcuymuş! 4 takımda forma giydi! Oğlu Barlas’ın babası...

2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile dünya evine giren Merve Aydın'ın bu mutlu birlikteliğinden 'Barlas' adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi.

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Survivor’dan elenen Merve Aydın’ın eşi bakın hangi futbolcuymuş! 4 takımda forma giydi! Oğlu Barlas’ın babası...

Mehmet Akif Filiz, aslında futbol dünyasında tanınmış bir isim olarak biliniyor.