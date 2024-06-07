Survivor'dan elenen Merve Aydın'ın eşi bakın hangi futbolcuymuş! 4 takımda forma giydi! Oğlu Barlas'ın babası...

Survivor All Star'da finale doğru giderken yarışmacı sayısı da azalmaya başladı. Son oynanan eleme oyununda adaya bir isim daha veda etmiş oldu. 2014, 2015, 2019, 2022 ve 2024 sezonlarında Survivor'a katılan Aydın, hırslı yarışmacı Merve Aydın adaya veda etti. Sevenleri tarafından yakın takibe alınan Aydın'ın kiminle evli olduğunu görenler ise şoke oldu. İşte Merve Aydın'ın futbolcu eşi...