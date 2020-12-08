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Haberler Galeri Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Birkan Sokullu ile ilgili şoke eden gerçek! Gerçek mesleği bambaşkaymış

Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Birkan Sokullu ile ilgili şoke eden gerçek! Gerçek mesleği bambaşkaymış

Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor. Dizideki başarılı performansıyla milyonların ilgisini çeken Birkan Sokullu hakkında hayranları araştırmalarda bulununca hayrete düşüren bir gerçeği öğrendi. Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu'nun oyunculuktan önce icra ettiği gerçek mesleğini duyanlar oldukça şaşırdı. İşte Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu'nun gerçek mesleği...

Giriş Tarihi: 08.12.2020 05:54 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 05:56
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Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Birkan Sokullu ile ilgili şoke eden gerçek! Gerçek mesleği bambaşkaymış
Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Birkan Sokullu ile ilgili şoke eden gerçek! Gerçek mesleği bambaşkaymış

Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Han karakteriyle dikkat çeken yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu'nun gerçek mesleğini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte başta Birkan Sokullu olmak üzere ünlülerin gerçek meslekleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Birkan Sokullu ile ilgili şoke eden gerçek! Gerçek mesleği bambaşkaymış
Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Birkan Sokullu ile ilgili şoke eden gerçek! Gerçek mesleği bambaşkaymış

Yakışıklı ve başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul'un gerçek mesleği merak konusu oldu. İşte ünlü isimlerin gerçek meslekleri...

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Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Birkan Sokullu ile ilgili şoke eden gerçek! Gerçek mesleği bambaşkaymış
Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Birkan Sokullu ile ilgili şoke eden gerçek! Gerçek mesleği bambaşkaymış

Son dönemde oyunculuğunun yanı sıra Hande Erçel'le aşk yaşadığı haberleriyle de gündeme gelen Kerem Bürsin özel hayatıyla mercek altın alındı. Bürsin hakkında araştırma yapanlar gerçek mesleğini öğrenince çok şaşırdı. İşte Kerem Bürsin'in gerçek mesleği...

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Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Birkan Sokullu ile ilgili şoke eden gerçek! Gerçek mesleği bambaşkaymış
Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Birkan Sokullu ile ilgili şoke eden gerçek! Gerçek mesleği bambaşkaymış

RAFET EL ROMAN

Pop müziğin başarılı ismi Rafet El Roman, ünlü olmadan önce müezzinlik yapıyordu.

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Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Birkan Sokullu ile ilgili şoke eden gerçek! Gerçek mesleği bambaşkaymış
Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Birkan Sokullu ile ilgili şoke eden gerçek! Gerçek mesleği bambaşkaymış

SERDAR ORTAÇ

Pop müziğin en başarılı isimlerinden olan Serdar Ortaç, Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde torna-tevsiye eğitimi aldı. Bir dönem plastik kalıpçısı olan babasının dükkanındaki torna tezgahında çalıştı.