Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Birkan Sokullu ile ilgili şoke eden gerçek! Gerçek mesleği bambaşkaymış

Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor. Dizideki başarılı performansıyla milyonların ilgisini çeken Birkan Sokullu hakkında hayranları araştırmalarda bulununca hayrete düşüren bir gerçeği öğrendi. Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu'nun oyunculuktan önce icra ettiği gerçek mesleğini duyanlar oldukça şaşırdı. İşte Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu'nun gerçek mesleği...

Giriş Tarihi: 08.12.2020 05:54 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 05:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL