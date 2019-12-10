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MasterChef'in Danilo Şef'i eşiyle magazin dünyasını salladı! Danilo Şef ve eşinin fotoğrafı olay oldu

MasterChef Türkiye'nin İtalyan şefi Danilo Zanna sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programıyla tanınan ve ardından MasterChef'te jürilik yapan Danilo sempatik tavırlarıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor. Evlendikten sonra, Türkiye'de yaşamaya başlayan Danilo Zanna hakkında en çok merak edilen soru ise Danilo Zanna'nın karısı oldu. İşte başta MasterChef'in sevilen şefi Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek Zanna olmak üzere ünlülerin eşleri.

Giriş Tarihi: 10.12.2019 06:59 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 07:05
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MasterChef'in Danilo Şef'i eşiyle magazin dünyasını salladı! Danilo Şef ve eşinin fotoğrafı olay oldu

MasterChef Türkiye'nin sevilen yüzü Danilo Zanna sıcakkanlı tavırları ve bozuk Türkçe'siyle sevilen isimlerin arasında yer aldı.

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MasterChef'in Danilo Şef'i eşiyle magazin dünyasını salladı! Danilo Şef ve eşinin fotoğrafı olay oldu

Yarışmacıların en sevdiği şeflerin en başında gelen Danilo Zanna ile ilgili internette araştırma yapanlar en çok Danilo Zanna'nın Türk eşini merak ediyor.

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MasterChef'in Danilo Şef'i eşiyle magazin dünyasını salladı! Danilo Şef ve eşinin fotoğrafı olay oldu

İşte başta Danilo Zanna'nın eşi olmak üzere birçok ünlünün eşleri ve sevgilileri.

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MasterChef'in Danilo Şef'i eşiyle magazin dünyasını salladı! Danilo Şef ve eşinin fotoğrafı olay oldu

Nergis Öztürk kendisi gibi oyuncu olan Cemal Toktaş'la evli ve bir çocuk annesi.

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MasterChef'in Danilo Şef'i eşiyle magazin dünyasını salladı! Danilo Şef ve eşinin fotoğrafı olay oldu

Yıldıray Şahinler'in eşi ve çocuğu.