MasterChef'in Danilo Şef'i eşiyle magazin dünyasını salladı! Danilo Şef ve eşinin fotoğrafı olay oldu

MasterChef Türkiye'nin İtalyan şefi Danilo Zanna sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programıyla tanınan ve ardından MasterChef'te jürilik yapan Danilo sempatik tavırlarıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor. Evlendikten sonra, Türkiye'de yaşamaya başlayan Danilo Zanna hakkında en çok merak edilen soru ise Danilo Zanna'nın karısı oldu. İşte başta MasterChef'in sevilen şefi Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek Zanna olmak üzere ünlülerin eşleri.

Giriş Tarihi: 10.12.2019 06:59 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 07:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





