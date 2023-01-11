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Burcu Esmersoy kendisini Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio’ya benzetti! Sosyal medya yıkıldı

Sosyal medya hesabını oldukça aktif olarak kullanan Burcu Esmersoy son paylaşımıyla olay oldu. Gençlik yıllarına ait fotoğraflarını paylaşarak takipçilerini geçmişe götüren Esmersoy kendisini hem Brad Pitt'e hem de Leonardo DiCaprio'ya benzetti. İşte Burcu Esmersoy'un o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 11.01.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 11:19
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Burcu Esmersoy kendisini Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio’ya benzetti! Sosyal medya yıkıldı

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Esmersoy, bir süredir aşk yaşadığı Nazım Akmandil ile evlilik kararı aldı.

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Burcu Esmersoy kendisini Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio’ya benzetti! Sosyal medya yıkıldı

Üçüncü evliliğine hazırlanan Burcu Esmersoy, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

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Burcu Esmersoy kendisini Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio’ya benzetti! Sosyal medya yıkıldı

46 yaşındaki Esmersoy, Instagram hesabından yıllar önce çekilen bir karesini paylaştı.

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Burcu Esmersoy kendisini Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio’ya benzetti! Sosyal medya yıkıldı

Burcu Esmersoy, kendisini hem Brad Pitt'e hem de Leonardo DiCaprio'ya benzetti.

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Burcu Esmersoy kendisini Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio’ya benzetti! Sosyal medya yıkıldı

Ünlü isim paylaşımına ardından "Yanaklar filan balık etli maşallah" yorumunda bulundu.