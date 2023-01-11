Burcu Esmersoy kendisini Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio’ya benzetti! Sosyal medya yıkıldı

Sosyal medya hesabını oldukça aktif olarak kullanan Burcu Esmersoy son paylaşımıyla olay oldu. Gençlik yıllarına ait fotoğraflarını paylaşarak takipçilerini geçmişe götüren Esmersoy kendisini hem Brad Pitt'e hem de Leonardo DiCaprio'ya benzetti. İşte Burcu Esmersoy'un o paylaşımı...