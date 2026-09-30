Burcu Esmersoy imajını değiştirdi, uzun saçlarını kısalttı
Ünlü isimler arasında kısa saç akımı yayılmaya devam ediyor. Demet Özdemir ve Derya Uluğ'un ardından Burcu Esmersoy da saçlarında radikal bir değişikliğe gitti. Ünlü sunucu, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Kısa saç modası ünlü isimler arasında giderek yayılıyor. Demet Özdemir ve Derya Uluğ'un ardından Burcu Esmersoy da saçlarında radikal bir değişikliğe gitti.
Ünlü sunucu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni tarzını takipçilerine gösterdi. Paylaştığı videoda önce uzun saçlarını gösteren Esmersoy, ardından saçlarını kestirdiği yeni halini takipçileriyle paylaştı.
İŞTE YENİ İMAJI
Burcu Esmersoy'un kısa saçlı yeni görünümü, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Takipçileri, ünlü sunucunun yeni tarzına çok sayıda yorum yaparken bazı kullanıcılar değişikliğin Esmersoy'a çok yakıştığını belirtti.
"DOĞRU ZAMANDA KARŞIMA ÇIKTI"
Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Burcu Esmersoy, geçtiğimiz dönemlerde eşi Nazım Akmandil ile ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu.
Esmersoy, eşiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ben Allah'ın o kadar sevdiği bir kuluymuşum ki eşimi doğru zamanda karşıma çıkarttı. Her gün Allah'a şükrediyorum. Beş senedir üzgün olduğumu gördünüz mü? Hayatım çok daha iyi şeyleri gördüğüm bir hale evrildi."
Burcu Esmersoy ve iş insanı Nazım Akmandil, İtalya'nın Puglia bölgesinde düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.