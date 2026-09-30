Esmersoy, eşiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben Allah'ın o kadar sevdiği bir kuluymuşum ki eşimi doğru zamanda karşıma çıkarttı. Her gün Allah'a şükrediyorum. Beş senedir üzgün olduğumu gördünüz mü? Hayatım çok daha iyi şeyleri gördüğüm bir hale evrildi."