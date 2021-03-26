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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeşilçam'ın efsane filmi Atla Gel Şaban'ın Zehra'sı Nevra Serezli son haliyle şaşırttı! Yeşilçam'ın efsane filmi Atla Gel Şaban'ın Zehra'sı Nevra Serezli son haliyle şaşırttı!
Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Atla Gel Şaban'ın Zehra'sı son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Yeşilçam'ın birçok filminde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Nevra Serezli'nin en unutulmaz rollerinden birisi de Atla Gel Şaban filminde Niyazi'nin karısı Zehra'ydı. Yeşilçam'a damga vuran Nevra Serezli'nin son hali yok artık dedirtti.
Giriş Tarihi: 26.03.2021 09:56
Kemal Sunal'ın unutulmazları arasında yer alan Atla Gel Şaban filmindeki Zehra rolünü canlandıran Nevra Serezli herkesi şaşırttı. Serezli'nin yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR ATLA GEL ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Kısa yoldan para kazanmak zorunda kalan ve bunun için de çözümü at yarışlarında arayan fakir bir adam olan Niyazi (Kemal Sunal), at yarışı tahmininde büyük bir yeteneği olduğunu fark eder. Ancak bu yetenekten mafya babası Kazım (Dinçer Çekmez) da haberdar olur ve kendisi için kuponlar yapmak üzere kaçırır. Ne var ki Niyazi'nin kupon yapabilmek için bazı şartları vardır: Her gün kuponlarını yaptığı minibüs ortamı birebir canlandırılmalı, hatta arabada çalan Şiki Şiki Baba şarkısı bile teypten çalınmalıdır.
İşte başta Nevra Serezli olmak üzere birçok ünlü ismin zaman içindeki değişimlerini sizler için derledik.
Zihni Göktay