Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz son fotoğrafıyla magazin dünyasına bomba gibi düştü

Atv'de yayınlanan Ezel dizisinde Ömer karakterini büyük bir başarıyla canlandıran İsmail Filiz'in son fotoğrafları magazin dünyasına bomba gibi düştü. TRT'de yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Kılıçoğlu'na hayat veren İsmail Filiz son imajıyla büyük şaşkınlık yarattı. Oyuncunun sosyal medyadan paylaştığı aile fotoğrafları da sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. İşte son dakika magazin haberi...