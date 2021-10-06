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Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz son fotoğrafıyla magazin dünyasına bomba gibi düştü

Atv'de yayınlanan Ezel dizisinde Ömer karakterini büyük bir başarıyla canlandıran İsmail Filiz'in son fotoğrafları magazin dünyasına bomba gibi düştü. TRT'de yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Kılıçoğlu'na hayat veren İsmail Filiz son imajıyla büyük şaşkınlık yarattı. Oyuncunun sosyal medyadan paylaştığı aile fotoğrafları da sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. İşte son dakika magazin haberi...

Giriş Tarihi: 06.10.2021 18:35 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 18:37
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Ezel dizisinin Ömer’i İsmail Filiz son fotoğrafıyla magazin dünyasına bomba gibi düştü

Ezel dizisi tüm zamanların en iyi dizisi olarak kayıtlara geçti. Ezel; Kenan İmirzalioğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer Barış Falay, Sarp Akkaya, Sedef Avcı, Bade İşçil gibi geniş oyuncu kadrosuyla büyük başarıya imza attı.

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Ezel dizisinin Ömer’i İsmail Filiz son fotoğrafıyla magazin dünyasına bomba gibi düştü

Filmin ana karakteri olan Ömer'i usta bir şekilde canlandıran İsmail Filiz ise yeniden magazin dünyasına oturmayı başardı.

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Ezel dizisinin Ömer’i İsmail Filiz son fotoğrafıyla magazin dünyasına bomba gibi düştü

İsmail Filiz'in son fotoğrafları ise en çok konuşulanlar arasına girdi.

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Ezel dizisinin Ömer’i İsmail Filiz son fotoğrafıyla magazin dünyasına bomba gibi düştü

TRT'de yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Kılıçoğlu'na hayat veren İsmail Filiz son imajıyla büyük şaşkınlık yarattı.

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Ezel dizisinin Ömer’i İsmail Filiz son fotoğrafıyla magazin dünyasına bomba gibi düştü

Ünlü oyuncu İsmail Filiz'in sosyal medya hesabından paylaştığı aile fotoğrafları da sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.