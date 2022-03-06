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Haberler Galeri Burak Sergen ölüm döşeğinde 28 yaş küçük eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldı!  Nihan Ünsal’dan ortalığı karıştıracak hamle

Burak Sergen ölüm döşeğinde 28 yaş küçük eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldı!  Nihan Ünsal’dan ortalığı karıştıracak hamle

Koronavirüse (kovid-19) yakalanan ve uzun zaman hastanede yoğun bakımda tedavi olan ünlü oyuncu Burak Sergen, bu süreçte kendisinden 28 yaş küçük eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrenmişti. Burak Sergen, eşine zina sebebiyle boşanma davası açmıştı. Kısa bir zaman önce yeni bir aşka yelken açan Burak Sergen'e eşi Nihan Ünsal, Sergen'in çocuğu ile tanıştıracak kadar ciddi bir ilişki olduğunu öne sürerek zina sebebiyle karşı boşanma davası açtı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 06.03.2022 11:33
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Burak Sergen ölüm döşeğinde 28 yaş küçük eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldı!  Nihan Ünsal’dan ortalığı karıştıracak hamle

Ünlü oyuncu Burak Sergen, kendisinden tam 28 yaş küçük kız arkadaşı Nihan Ünsal ile geçen sene haziran ayında sürpriz bir kararla dünyaevine girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Burak Sergen ölüm döşeğinde 28 yaş küçük eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldı!  Nihan Ünsal’dan ortalığı karıştıracak hamle

DAHA 4 AYLIK EVLİYKEN…

Henüz 4 aylık evli olan çiftin evliliği ihanet haberleriyle sarsılmış, Burak Sergen, eşine zina nedeniyle boşanma davası açmıştı.

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Burak Sergen ölüm döşeğinde 28 yaş küçük eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldı!  Nihan Ünsal’dan ortalığı karıştıracak hamle

İHANET ÇARŞAF ÇARŞAF BELGELENDİ

Burak Sergen bir gazetede yayımlanan eşinin ihanet fotoğraflarını da mahkemeye delil olarak sunmuştu.

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Burak Sergen ölüm döşeğinde 28 yaş küçük eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldı!  Nihan Ünsal’dan ortalığı karıştıracak hamle

Bir an önce boşanmak istediğini belirten oyuncu boşanma davasına gizlilik kararı aldırmıştı.

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Burak Sergen ölüm döşeğinde 28 yaş küçük eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldı!  Nihan Ünsal’dan ortalığı karıştıracak hamle

ÜNSAL'DAN KARŞI ATAK

İhanetle suçlanan Nihan Ünsal'dan sürpriz dava ise İzmir'den geldi.