Kadir İnanır’ın acı günü! Soner Arıca’nın teyzesi Kadir İnanır’ın da ablası olan Zinnet İsmailoğlu yaşamını yitirdi

"HERKESİN DÜŞÜNCESİ FARKLI OLABİLİR"

Sanatçı, gündeme ilişkin sorular üzerine de barış çağrısı yaptı: "Önce barışı sağlayacağız. İçeride, dışarıda büyük barışı yakalamamız lazım. Büyük barışı sağlarsak, her şey iyi olur. Elbirliğiyle herkesin katkı sunması lazım. Herkesin düşüncesi farklı olabilir, bunları tartışırız ama kavga etmeden, birbirimizi kırmadan."