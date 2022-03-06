06 Mart 2022, Pazar
Kadir İnanır’ın acı günü! Soner Arıca'nın teyzesi Kadir İnanır'ın da ablası olan Zinnet İsmailoğlu yaşamını yitirdi
Son dakika haberi… Kadir İnanır'ı kahreden ölüm... Soner Arıca'nın teyzesi Kadir İnanır'ın da ablası olan Zinnet İsmailoğlu yaşamını yitirdi. Geçen kasım ayında beyin kanaması geçiren ve gördüğü uzun süre tedavinin ardından iyileşen Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır önceki gün Arnavutköy'de görüldü. 72 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır'ın ablası Zinnet İsmailoğlu, geçen gün vefat etti.
Giriş Tarihi: 06.03.2022 13:08 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022 13:08
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