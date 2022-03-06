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Haberler Galeri Kadir İnanır’ın acı günü! Soner Arıca'nın teyzesi Kadir İnanır'ın da ablası olan Zinnet İsmailoğlu yaşamını yitirdi

Kadir İnanır’ın acı günü! Soner Arıca'nın teyzesi Kadir İnanır'ın da ablası olan Zinnet İsmailoğlu yaşamını yitirdi

Son dakika haberi… Kadir İnanır'ı kahreden ölüm... Soner Arıca'nın teyzesi Kadir İnanır'ın da ablası olan Zinnet İsmailoğlu yaşamını yitirdi. Geçen kasım ayında beyin kanaması geçiren ve gördüğü uzun süre tedavinin ardından iyileşen Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır önceki gün Arnavutköy'de görüldü. 72 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır'ın ablası Zinnet İsmailoğlu, geçen gün vefat etti.

Giriş Tarihi: 06.03.2022 13:08 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022 13:08
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Kadir İnanır’ın acı günü! Soner Arıca’nın teyzesi Kadir İnanır’ın da ablası olan Zinnet İsmailoğlu yaşamını yitirdi

Soner Arıca'nın teyzesi Kadir İnanır'ın da ablası olan Zinnet İsmailoğlu hayatını kaybetti. İsmailoğlu, bugün İstanbul Eyüp Sultan Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kadir İnanır’ın acı günü! Soner Arıca’nın teyzesi Kadir İnanır’ın da ablası olan Zinnet İsmailoğlu yaşamını yitirdi

Geçen kasım ayında beyin kanaması geçiren ve gördüğü uzun tedavinin ardından sağlığına kavuşan Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi.

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Kadir İnanır’ın acı günü! Soner Arıca’nın teyzesi Kadir İnanır’ın da ablası olan Zinnet İsmailoğlu yaşamını yitirdi

"GAYET İYİYİM HİÇBİR PROBLEM YOK"

Bir mekânda arkadaşlarıyla buluşup çay içen oyuncu, sağlığıyla ilgili sorulara "Gayet iyiyim, hiçbir problem yok" yanıtını verdi.

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Kadir İnanır’ın acı günü! Soner Arıca’nın teyzesi Kadir İnanır’ın da ablası olan Zinnet İsmailoğlu yaşamını yitirdi

"HERKESİN DÜŞÜNCESİ FARKLI OLABİLİR"

Sanatçı, gündeme ilişkin sorular üzerine de barış çağrısı yaptı: "Önce barışı sağlayacağız. İçeride, dışarıda büyük barışı yakalamamız lazım. Büyük barışı sağlarsak, her şey iyi olur. Elbirliğiyle herkesin katkı sunması lazım. Herkesin düşüncesi farklı olabilir, bunları tartışırız ama kavga etmeden, birbirimizi kırmadan."

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Kadir İnanır’ın acı günü! Soner Arıca’nın teyzesi Kadir İnanır’ın da ablası olan Zinnet İsmailoğlu yaşamını yitirdi

İşte başta Kadir İnanır'ın ablası olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri…