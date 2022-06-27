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Burak Özçivit'ten milyonluk yatırım! Şantiyede teftişe çıktı

Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen ikinci çocuk haberiyle magazin gündemine oturdu. Dizinin sezon finali yapmasının ardından ailesiyle tatile çıkan Özçivit, eşine doğum hediyesi olarak Bodrum'da ev baktığını söylemişti. İncelediği arazi kendisinin olduğu iddia edilen Özçivit, önceki gün şantiyede görüntülendi.

Giriş Tarihi: 27.06.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 12:04
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Burak Özçivit’ten milyonluk yatırım! Şantiyede teftişe çıktı

2017 yılında nikah masasına oturan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen iki yıl sonra ilk çocukları Karan'ı kucağına almıştı. İlk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çiftten ikinci çocuk müjdesi geldi.

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Burak Özçivit’ten milyonluk yatırım! Şantiyede teftişe çıktı

Güzel oyuncunun 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Bebeklerinin cinsiyeti henüz belli olmayan çift, bebek müjdesi hakkında henüz bir açıklama yapmamıştı.

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Burak Özçivit’ten milyonluk yatırım! Şantiyede teftişe çıktı

Bebek haberleri sonrasında Bodrum'da objektiflere yakalanan ünlü çift, basın mensuplarının 'Neler hissediyorsunuz?' sorusuna şu sözlerle yanıt vermişti:

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Burak Özçivit’ten milyonluk yatırım! Şantiyede teftişe çıktı

"Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım kapalı yola girdim farkında olmadan."

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Burak Özçivit’ten milyonluk yatırım! Şantiyede teftişe çıktı

"UYKUSUZ GECELERE ALIŞKINIM"

"Daha haberi yeni almışız" diyen oyuncu çift, "Kız mı olsun erkek mi olsun?' modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullanmıştı.