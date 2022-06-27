27 Haziran 2022, Pazartesi
Burak Özçivit'ten milyonluk yatırım! Şantiyede teftişe çıktı
Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen ikinci çocuk haberiyle magazin gündemine oturdu. Dizinin sezon finali yapmasının ardından ailesiyle tatile çıkan Özçivit, eşine doğum hediyesi olarak Bodrum'da ev baktığını söylemişti. İncelediği arazi kendisinin olduğu iddia edilen Özçivit, önceki gün şantiyede görüntülendi.
Giriş Tarihi: 27.06.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 12:04
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