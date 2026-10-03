Yıldız Tilbe, yapay zekâ ile hazırlanan görüntülere tepki gösterdi

Yıldız Tilbe, yapay zekâ kullanılarak hazırlanan ve kendi görüntülerinin izinsiz şekilde yer aldığı montajlı video ve fotoğraflara tepki gösterdi. Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yapay zekânızdan bıktım. Artık bana bu tarz videolar göndermeyin" diyerek takipçilerine çağrıda bulundu.

Hem sahnelerin hem de sosyal medyanın sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe, hayranlarının ve sosyal medya kullanıcılarının gelişmiş teknolojileri kullanarak hazırladığı montajlı videolar ve gerçeği yansıtmayan fotoğraflar nedeniyle isyan etti.

O GÖRÜNTÜLERE İSYAN ETTİ Kendisinden izin alınmadan hazırlanan, gerçeği yansıtmayan ve farklı kimliklere büründürüldüğü görüntülerin her gün mesaj kutusuna gönderilmesinden rahatsız olan usta sanatçı, bu içeriklere daha fazla sessiz kalamayarak tepkisini dile getirdi.

"YAPAY ZEKANIZDAN BIKTIM" Sanatçı, isyanını şu sözlerle ifade etti: "İnsanların videolara ve fotoğraflara yapay zekâ kullanarak benim görsellerimi eklemelerinden çok usandım. Yapay zekânızdan bıktım. Artık bana bu tarz videolar göndermeyin."

Verdiği tepkiyle sosyal medyada gündem olan Tilbe'ye gönderilen görüntülerin içeriği de merak konusu oldu.

