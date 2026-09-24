Burak Özçivit için Rusya'da hazırlık başladı! Hayranları mağazalara akın etti

ATV'nin Güneşin Doğduğu Yer dizisindeki başrol performansıyla adından söz ettiren Burak Özçivit, 17 Ekim'de Maykop'ta düzenlenecek özel etkinlikle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncunun gelişi öncesinde kentte Özçivit rüzgârı eserken, hayranları mağazaları süsleyen posterleri önünde fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, oyunculuğuyla Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip. Ünlü oyuncunun 17 Ekim'de Rusya'ya bağlı Adige Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'ta düzenlenecek özel bir etkinliğe katılacak olması, kentte şimdiden büyük bir heyecan yarattı.

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre, Özçivit'in etkinliği öncesinde Maykop'taki mağazaların vitrinlerini ünlü oyuncunun posterleri süslemeye başladı. Bazı mağazalar ise Özçivit'i yakından görmek isteyen hayranları için bilet çekilişleri ve özel kampanyalar düzenledi.

HAYRANLARI POSTERLERİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ Mağaza vitrinlerini süsleyen Burak Özçivit posterleri de hayranların ilgisini çekti. Oyuncunun görselleriyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlar, mağazaların önünde ve çevresinde yoğunluk oluşturdu. 17 Ekim'deki etkinlik öncesinde yaşanan bu hareketlilik, Burak Özçivit'in yurt dışındaki popülerliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR? Burak Özçivit, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü mezunudur. Modellik kariyerinde elde ettiği başarıların ardından oyunculuğa adım atan Özçivit, kısa sürede televizyon dünyasının tanınan isimleri arasında yer aldı. Oyunculuk kariyerine Eksi 18 dizisiyle başlayan Özçivit; Zoraki Koca, Baba Ocağı ve Küçük Sırlar gibi yapımlarda rol aldı. Oyuncu, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Malkoçoğlu Bali Bey karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.