Burak Özçivit’in set sonrası ilk durağı ailesi oldu

ATV'nin yeni sezon dizilerinden Güneşin Doğduğu Yer, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ise set arasını fırsat bilerek eşi Fahriye Evcen ve çocukları Karan ile Kerem'in yanına Bodrum'a gitti.

Başarılı oyuncu Burak Özçivit, ATV'nin yeni sezon dizisi Güneşin Doğduğu Yer ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

SOLUĞU AİLESİNİN YANINDA ALDI Adana'da yeni projesinin çekimlerine devam eden ünlü oyuncu, verilen kısa arayı eşi Fahriye Evcen ve çocukları Karan ile Kerem'le birlikte geçirmek için Bodrum'a gitti.

ATV'nin, yapımını TİMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan ve yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı Güneşin Doğduğu Yer'in çekimleri ise tüm hızıyla devam ediyor. BURAK ÖZÇİVİT VE BEYZA GÜMÜLCİNE'DEN İLK KARELER

KENAN KOZAN VE LEYLA BREGER İLK KEZ YAN YANA Heyecanla beklenen yapımdan yeni kareler gelmeye devam ediyor. Dizinin başrollerinde yer alan Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine, Kenan Kozan ve Leyla Breger karakterleriyle ilk kez yan yana görüntülendi. İkilinin setten paylaşılan ilk kareleri kısa sürede dikkat çekerken, kamera karşısındaki uyumları ve güçlü enerjileri şimdiden merak uyandırdı. ATV'NİN YENİ DİZİSİ GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER SETE ÇIKTI