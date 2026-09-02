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Yusuf Yazıcı'nın eşi Melisa Aslı Pamuk tek karede servet taşıdı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Futbolcu Yusuf Yazıcı ile mutlu bir evlilik sürdüren Melisa Aslı Pamuk, son paylaşımıyla dikkat çekti. Lüks otomobili, saati, çantası ve tektaşıyla poz veren ünlü oyuncunun tek karesindeki parçaların toplam değerinin yaklaşık 91 milyon TL olduğu öne sürüldü.

Yusuf Yazıcı'nın eşi Melisa Aslı Pamuk tek karede servet taşıdı 1

Melisa Aslı Pamuk, lüks yaşam tarzıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Futbolcu eşi Yusuf Yazıcı ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yusuf Yazıcı'nın eşi Melisa Aslı Pamuk tek karede servet taşıdı 2

SAATİNDEN ARABASINA KADAR MİLYONLUK LÜKS!

Siyah elbisesiyle zarif bir görünüm sergileyen Pamuk'un kombinindeki lüks detaylar dikkat çekti. Ünlü oyuncunun kullandığı aksesuarların yanı sıra poz verdiği milyonluk araç da gözlerden kaçmadı.

Yusuf Yazıcı'nın eşi Melisa Aslı Pamuk tek karede servet taşıdı 3

"YÜRÜYEN SERVET"

Takvim'den Gökhan Kaya'nın özel haberine göre Pamuk'un poz verdiği aracın, turuncu ve siyah özel deri iç tasarımıyla dikkat çeken Lamborghini Urus olduğu belirtildi. Aracın Türkiye'deki güncel piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon TL olduğu ifade edildi.

Pamuk'un bileğindeki Patek Philippe Nautilus model pembe altın saat de dikkat çeken bir diğer detay oldu. Lüks saat piyasasında bu modelin değerinin yaklaşık 10 milyon TL olduğu belirtildi.

Yusuf Yazıcı'nın eşi Melisa Aslı Pamuk tek karede servet taşıdı 4

Kombinini, ikinci el lüks piyasasında yaklaşık 1 milyon TL değerinde olduğu belirtilen nadir bir Hermès Kelly çantayla tamamlayan Pamuk'un parmağındaki büyük tektaş da gözlerden kaçmadı.

Yusuf Yazıcı'nın eşi Melisa Aslı Pamuk tek karede servet taşıdı 5

Yaklaşık 5-7 karat büyüklüğünde olduğu tahmin edilen oval kesim pırlanta yüzüğün değerinin ise taşın kalitesine göre 5 milyon TL ile 9 milyon TL arasında değişebileceği ifade edildi.

Yusuf Yazıcı'nın eşi Melisa Aslı Pamuk tek karede servet taşıdı 6

Aracından saatine, çantasından yüzüğüne kadar tek bir karede sergilediği lüks detayların toplam değeri yaklaşık 91 milyon TL'yi bulan Pamuk'un paylaşımı, sosyal medyada "Yürüyen servet" yorumlarına neden oldu.

Yusuf Yazıcı'nın eşi Melisa Aslı Pamuk tek karede servet taşıdı 7

MELİSA ASLI PAMUK'UN AİLESİ

Öte yandan oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Mylan adını verdikleri bir erkek çocukları bulunuyor.

Aile hakkında öne çıkan detaylar şöyle:

Evlilik tarihleri: Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, Mayıs 2024'te evlendi.
Çocuklarının doğumu: Çiftin oğulları Mylan, 29 Ocak 2025'te dünyaya geldi.
Dikkat çeken detay: Yusuf Yazıcı ile oğlu Mylan'ın doğum günleri aynıdır.

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