Yusuf Yazıcı'nın eşi Melisa Aslı Pamuk tek karede servet taşıdı

Futbolcu Yusuf Yazıcı ile mutlu bir evlilik sürdüren Melisa Aslı Pamuk, son paylaşımıyla dikkat çekti. Lüks otomobili, saati, çantası ve tektaşıyla poz veren ünlü oyuncunun tek karesindeki parçaların toplam değerinin yaklaşık 91 milyon TL olduğu öne sürüldü.

Melisa Aslı Pamuk, lüks yaşam tarzıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Futbolcu eşi Yusuf Yazıcı ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.

SAATİNDEN ARABASINA KADAR MİLYONLUK LÜKS! Siyah elbisesiyle zarif bir görünüm sergileyen Pamuk'un kombinindeki lüks detaylar dikkat çekti. Ünlü oyuncunun kullandığı aksesuarların yanı sıra poz verdiği milyonluk araç da gözlerden kaçmadı.

"YÜRÜYEN SERVET" Takvim'den Gökhan Kaya'nın özel haberine göre Pamuk'un poz verdiği aracın, turuncu ve siyah özel deri iç tasarımıyla dikkat çeken Lamborghini Urus olduğu belirtildi. Aracın Türkiye'deki güncel piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon TL olduğu ifade edildi. Pamuk'un bileğindeki Patek Philippe Nautilus model pembe altın saat de dikkat çeken bir diğer detay oldu. Lüks saat piyasasında bu modelin değerinin yaklaşık 10 milyon TL olduğu belirtildi.

Kombinini, ikinci el lüks piyasasında yaklaşık 1 milyon TL değerinde olduğu belirtilen nadir bir Hermès Kelly çantayla tamamlayan Pamuk'un parmağındaki büyük tektaş da gözlerden kaçmadı.