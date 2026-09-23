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Hande Erçel’in başarı sözleri gündem oldu: Açıklama gecikmedi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hande Erçel'in Vogue World 2026 Milano'da yaptığı "Hayal edin, yeterince hayal edince gerçek oluyor" açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Sözleri farklı yorumlara neden olan ünlü oyuncu, gelen tepkilerin ardından hayal kurmak üzerine dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Hande Erçel’in başarı sözleri gündem oldu: Açıklama gecikmedi 1

Kariyerini Türkiye sınırlarının ötesine taşıyan Hande Erçel, son yıllarda dünyaca ünlü etkinliklerin aranan konukları arasında yer alıyor. Rol aldığı diziler sayesinde yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Erçel, oyunculuk kariyerinin yanı sıra moda dünyasındaki adımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Hande Erçel’in başarı sözleri gündem oldu: Açıklama gecikmedi 2

Uluslararası film festivalleri, marka davetleri ve moda haftalarına katılan Hande Erçel'in bu kez durağı, Vogue World 2026 Milano oldu.

Hande Erçel’in başarı sözleri gündem oldu: Açıklama gecikmedi 3

Vogue Türkiye'nin onur konuğu olarak etkinliğe katılan oyuncu, tül ve korse detaylarının öne çıktığı Dolce&Gabbana elbisesiyle objektiflerin karşısına geçti. Etkinliği en ön sıradan takip eden Erçel, Vogue Türkiye'ye verdiği röportajda küçük bir yerde büyürken kurduğu büyük hayallerden bahsetti.

Hande Erçel’in başarı sözleri gündem oldu: Açıklama gecikmedi 4

Oyuncu, izleyenlere de şu tavsiyede bulundu:

"Hayal edin, yeterince hayal edince gerçek oluyor!"

Erçel'in motive edici sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bazı kullanıcılar oyuncunun sözlerini ilham verici bulurken bazıları ise başarıya ulaşmak için yalnızca hayal kurmanın yeterli olmayacağını savundu.

Hande Erçel’in başarı sözleri gündem oldu: Açıklama gecikmedi 5

HANDE ERÇEL'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sözlerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Hande Erçel, hayal kurmak üzerine yaptığı yeni paylaşımla dikkat çekti.

Oyuncu paylaşımında, "Hayal kurman kınanıyor, hayallerinden korkuluyor. Sağlıksız deniliyor. Boş yere korkmadılar John Lennon'ın 'Imagine'ından." ifadelerini kullandı.

Hande Erçel’in başarı sözleri gündem oldu: Açıklama gecikmedi 6

Erçel'in bu sözleri, daha önce yaptığı "Yeterince hayal edince gerçek oluyor" açıklamasına yönelik yorumlara dolaylı bir yanıt olarak değerlendirildi.

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