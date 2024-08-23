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Haberler Galeri Diyarbakırlı tıp öğrencisi Milyoner'e damga vurdu! Stüdyoyu kırdı geçirdi... | Kenan İmirzalıoğlu'ndan övgü: Şov yapıyorsun

Diyarbakırlı tıp öğrencisi Milyoner'e damga vurdu! Stüdyoyu kırdı geçirdi... | Kenan İmirzalıoğlu'ndan övgü: Şov yapıyorsun

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta da izleyiciler ekrana kilitlendi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Diyarbakırlı, tıp öğrencisi İsa Tarim kendisi ve ailesi hakkında anlattıklarıyla kırdı geçirdi. 500 bin TL'lik soruya kadar yükselen İsa Tarim geceye damga vururken, Kenan İmirzalıoğlu övgüyle bahsederek, "Şov yapıyorsun" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 23.08.2024 23:22 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 23:37
Diyarbakırlı tıp öğrencisi Milyoner’e damga vurdu! Stüdyoyu kırdı geçirdi... | Kenan İmirzalıoğlu’ndan övgü: Şov yapıyorsun

ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da ekranlara geldi.

Diyarbakırlı tıp öğrencisi Milyoner’e damga vurdu! Stüdyoyu kırdı geçirdi... | Kenan İmirzalıoğlu’ndan övgü: Şov yapıyorsun

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı yarışmacıların performansları izleyicileri ekran başına kilitledi.

Diyarbakırlı tıp öğrencisi Milyoner’e damga vurdu! Stüdyoyu kırdı geçirdi... | Kenan İmirzalıoğlu’ndan övgü: Şov yapıyorsun

ANLATTIKLARIYLA KIRDI GEÇİRDİ

Diyarbakırlı, tıp fakültesi öğrencisi İsa Tarim kendisi ve ailesi hakkında anlattıklarıyla kırdı geçirdi.

Diyarbakırlı tıp öğrencisi Milyoner’e damga vurdu! Stüdyoyu kırdı geçirdi... | Kenan İmirzalıoğlu’ndan övgü: Şov yapıyorsun

İMİRZALIOĞLU'NDAN TARİM'E ÖVGÜ

Kenan İmirzalıoğlu'ndan yarışmacı İsa Tarim'e övgü: "Şov yapıyorsun."

Diyarbakırlı tıp öğrencisi Milyoner’e damga vurdu! Stüdyoyu kırdı geçirdi... | Kenan İmirzalıoğlu’ndan övgü: Şov yapıyorsun

İsa Tarim 500 bin TL değerindeki soruda çekilse de yarışmaya damga vurdu.