25 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen hastaneye koştu! Minik oğulları Kerem...

Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle Türkiye'nin sevilen çiftlerinden olan Özçivit ve Evcen, 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı. Sanat camiasının önemli isimleri arasında yer alan çift, Türkiye'de en çok kazanan çiftlerden biri olarak biliniyor. Son olarak Bodrum'da yeni aldıkları villanın tadilatıyla ilgilenirken görüntülenen ünlü çift, önceki gün ise yeni aldıkları lüks cipleriyle oğulları Kerem'i alıp, Ortakent'te bulunan bir hastaneye gitti.

ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 09:19 Güncelleme: 25.06.2024 09:19
  • 1
  • 10
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen hastaneye koştu! Minik oğulları Kerem...

Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu. Popüler çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı.

  • 2
  • 10
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen hastaneye koştu! Minik oğulları Kerem...

Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Gümüşlük'te site içerisinde müstakil villa sahibi olan çift, yine aynı site içerisinde müstakil bir villa daha satın aldı.

  • 3
  • 10
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen hastaneye koştu! Minik oğulları Kerem...

Geçen kış oynadıkları yatak firmasından 2 yıllık anlaşma karşılığı 80 milyon TL kazanan karı-koca, şu sıralar yeni aldıkları evde tadilat yaptırıyor.

  • 4
  • 10
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen hastaneye koştu! Minik oğulları Kerem...

BODRUM'DA İKİNCİ YAZLIK

Bodrum'da yeni aldıkları yazlıkta objektiflere yansıyan oyuncular, evin her şeyiyle kendileri ilgilendi. Çift, ustalarla bol bol fikir alışverişinde bulundu.

  • 5
  • 10
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen hastaneye koştu! Minik oğulları Kerem...

KÖŞE TAKIMINI KONTROL ETTİ

İkilinin, balkonlarına aldıkları köşe takımını 3-4 defa oturarak kontrol etmesi dikkat çekti. Koltuk takımlarının rengini belirlemeye çalıştığı görülen Fahriye Evcen, kararsız kalınca eşi Burak Özçivit'ten yardım istedi.