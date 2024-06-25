Burak Özçivit ile Fahriye Evcen hastaneye koştu! Minik oğulları Kerem...

Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle Türkiye'nin sevilen çiftlerinden olan Özçivit ve Evcen, 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı. Sanat camiasının önemli isimleri arasında yer alan çift, Türkiye'de en çok kazanan çiftlerden biri olarak biliniyor. Son olarak Bodrum'da yeni aldıkları villanın tadilatıyla ilgilenirken görüntülenen ünlü çift, önceki gün ise yeni aldıkları lüks cipleriyle oğulları Kerem'i alıp, Ortakent'te bulunan bir hastaneye gitti.