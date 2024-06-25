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Survivor Hakan Hatipoğlu'nun kızının son haline bakın! Minik Lila büyüdükçe babasının kopyası olmuş...

Survivor All Star 2024 sezonunda yarışan Hakan Hatipoğlu, finale kalamadan yarışmaya veda etmişti. Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de hayranlarıyla buluşan Hatipoğlu'nun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Gizem Hatipolu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü isim, sosyal medya hesabından kızı Lila'yı paylaştı. O paylaşım takipçileri tarafından yoğun ilgi görürken, Lila'nın son hali babasına benzetildi. İşte Hakan Hatipoğlu'nun kızı...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 09:45
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Survivor Hakan Hatipoğlu’nun kızının son haline bakın! Minik Lila büyüdükçe babasının kopyası olmuş...

Survivor'ın ünlü isimleri, geçtiğimiz gün bir AVM'de hayranlarıyla buluştu. Nagihan Karadere, Hakan Hatipoğlu ve MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan Yasin Obuz'un söyleşisi binlerce kişi tarafından izlendi. Survivor'un unutulmaz yarışmacısı Hakan Hatipoğu ise hayranları tarafından yakın takibe alındı.

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Survivor Hakan Hatipoğlu’nun kızının son haline bakın! Minik Lila büyüdükçe babasının kopyası olmuş...

28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğan Hakan Hatipoğlu, Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimini aldı.

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Survivor Hakan Hatipoğlu’nun kızının son haline bakın! Minik Lila büyüdükçe babasının kopyası olmuş...

2010 yılında yayımlanan Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta ve 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. oldu. Hatipoğlu, millî bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak sutopu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Millî Takımı'nda yer aldı.

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Survivor Hakan Hatipoğlu’nun kızının son haline bakın! Minik Lila büyüdükçe babasının kopyası olmuş...

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Hakan Hatipoğlu, Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi. Çiftin Lila isminde bir çocukları vardır.

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Survivor Hakan Hatipoğlu’nun kızının son haline bakın! Minik Lila büyüdükçe babasının kopyası olmuş...

Gizem Hatipoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren yarışmacının kızı hayranları tarafından merak konusu oldu. Ünlü çiftin kızları Lila'nın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.