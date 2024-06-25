Survivor Hakan Hatipoğlu'nun kızının son haline bakın! Minik Lila büyüdükçe babasının kopyası olmuş...

Survivor All Star 2024 sezonunda yarışan Hakan Hatipoğlu, finale kalamadan yarışmaya veda etmişti. Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de hayranlarıyla buluşan Hatipoğlu'nun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Gizem Hatipolu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü isim, sosyal medya hesabından kızı Lila'yı paylaştı. O paylaşım takipçileri tarafından yoğun ilgi görürken, Lila'nın son hali babasına benzetildi. İşte Hakan Hatipoğlu'nun kızı...