Bakan Mahinur Özdemir Göktaş teşekkür etmişti! Vasiyetini açıklayan Teoman: Mutluluk duyuyorum...

Türk rock müziğinin sevilen ismi Teoman, yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oluyor. Geçtiğimiz gün verdiği röportajda vasiyetini açıklayan ünlü şarkıcıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da kayıtsız kalmayıp teşekkür etmişti. Öte yandan doğal mirasçısı olan kızı da merak konusu olurken, Teoman'dan Göktaş'a yanıt geldi. İşte detaylar...