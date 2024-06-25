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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş teşekkür etmişti! Vasiyetini açıklayan Teoman: Mutluluk duyuyorum...

Türk rock müziğinin sevilen ismi Teoman, yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oluyor. Geçtiğimiz gün verdiği röportajda vasiyetini açıklayan ünlü şarkıcıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da kayıtsız kalmayıp teşekkür etmişti. Öte yandan doğal mirasçısı olan kızı da merak konusu olurken, Teoman'dan Göktaş'a yanıt geldi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 08:55
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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş teşekkür etmişti! Vasiyetini açıklayan Teoman: Mutluluk duyuyorum...

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan şarkıcı Teoman, geçtiğimiz gün vasiyetini açıklamıştı.

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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş teşekkür etmişti! Vasiyetini açıklayan Teoman: Mutluluk duyuyorum...

Teoman, GÜNAYDIN'a verdiği röportajda "Mirasımın dörtte birini çocuklara bağışlayacağım" demişti.

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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş teşekkür etmişti! Vasiyetini açıklayan Teoman: Mutluluk duyuyorum...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu durum için teşekkür mesajı yayınlayıp, "Sanat dünyamızın değerli ismi Teoman'ın, mirasının bir bölümünü devletimizin himayesi altında bulunan çocuklarımıza bağışlayacağını ifade etmesinden büyük bir mutluluk duydum.

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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş teşekkür etmişti! Vasiyetini açıklayan Teoman: Mutluluk duyuyorum...

Örnek oluşturacağını umduğumuz bu karar nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş teşekkür etmişti! Vasiyetini açıklayan Teoman: Mutluluk duyuyorum...

"İNSAN TOPLUMA FAYDA SAĞLAMALI"

Teoman, Bakan Göktaş'ın sözleri için şu yorumu yaptı: "Mutluyum Sayın Bakanın bu yorumundan dolayı.