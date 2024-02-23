Burak Özçivit fırtınası Moskova'da esti! Kuruluş Osman'ın yıldızı için 16 bin TL verdiler!

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip. Her ülkede Hollywood yıldızları gibi karşılanan Özçivit, bu sefer "Türk Dizi Müzikleri" adlı etkinlik için Rusya'daydı. Ünlü oyuncunun Rusya'daki deneyimlerine İzvestiya gazetesi geniş yer ayırdı. Habere göre, etkinliğin tüm biletleri günler öncesinden tükenmişti. Burak Özçivit'in hayranlarıyla buluşmayı içeren 50 bin rublelik (540 dolar) biletlerin tamamı satılmıştı. Bu arada, Özçivit'in kaldığı otelin kapısında öğrenciler, "Esmer Kız" şarkısını söyleyerek ona jest yaptılar.