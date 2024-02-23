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Haberler Galeri Burak Özçivit fırtınası Moskova'da esti! Kuruluş Osman'ın yıldızı için 16 bin TL verdiler!

Burak Özçivit fırtınası Moskova'da esti! Kuruluş Osman'ın yıldızı için 16 bin TL verdiler!

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip. Her ülkede Hollywood yıldızları gibi karşılanan Özçivit, bu sefer "Türk Dizi Müzikleri" adlı etkinlik için Rusya'daydı. Ünlü oyuncunun Rusya'daki deneyimlerine İzvestiya gazetesi geniş yer ayırdı. Habere göre, etkinliğin tüm biletleri günler öncesinden tükenmişti. Burak Özçivit'in hayranlarıyla buluşmayı içeren 50 bin rublelik (540 dolar) biletlerin tamamı satılmıştı. Bu arada, Özçivit'in kaldığı otelin kapısında öğrenciler, "Esmer Kız" şarkısını söyleyerek ona jest yaptılar.

Giriş Tarihi: 23.02.2024 09:18
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Burak Özçivit fırtınası Moskova’da esti! Kuruluş Osman’ın yıldızı için 16 bin TL verdiler!

Rusya'daki Crocus City Hall'da düzenlenen bir etkinliğe katılan Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

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Burak Özçivit fırtınası Moskova’da esti! Kuruluş Osman’ın yıldızı için 16 bin TL verdiler!

Ünlü oyuncuyu görebilmek için 540 dolara satılan biletlerin tamamı, salonu hıncahınç doldurdu.

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Burak Özçivit fırtınası Moskova’da esti! Kuruluş Osman’ın yıldızı için 16 bin TL verdiler!

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin sevilen yıldızı Burak Özçivit, dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip. Özçivit, bu sefer 'Türk Dizi Müzikleri' adlı etkinlik için Rusya'da bulunuyordu.

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Burak Özçivit fırtınası Moskova’da esti! Kuruluş Osman’ın yıldızı için 16 bin TL verdiler!

Ünlü oyuncunun Rusya'daki ziyareti, İzvestiya gazetesi tarafından geniş bir şekilde ele alındı.

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Burak Özçivit fırtınası Moskova’da esti! Kuruluş Osman’ın yıldızı için 16 bin TL verdiler!

ONU GÖRMEK İÇİN 16 BİN TL VERDİLER

Etkinliğin biletleri, günler öncesinden tükenmişti. Özçivit'in hayranlarıyla buluşmayı içeren 50 bin rublelik (540 dolar) biletler ise tamamıyla satılmıştı.