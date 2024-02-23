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Ateş Kuşları'nın Komiser Barbaros'u Burak Tozkoparan'ın annesi sosyal medyayı salladı! Böyle benzerlik görülmedi

"Ateş Kuşları" dizisinin Barbaros karakterini canlandıran Burak Tozkoparan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Hem oyunculuğu hem de yakışıklılığıyla izleyicilerin dikkatini çeken Tozkoparan, takipçileri tarafından yakın takibe alındı. Kameralardan uzak bir yaşam süren Tozkoparan'ın annesiyle olan benzerliği ise izleyicileri şaşırttı. İşte "Ateş Kuşları"nın çekici oyuncusu Burak Tozkoparan'ın annesi...

Giriş Tarihi: 23.02.2024 09:45
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Ateş Kuşları’nın Komiser Barbaros’u Burak Tozkoparan’ın annesi sosyal medyayı salladı! Böyle benzerlik görülmedi

ATV'nin popüler dizisi Ateş Kuşları'nda Barbaros karakteriyle dikkat çeken Burak Tozkoparan, izleyicilerin ilgi odağı haline geldi.

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Ateş Kuşları’nın Komiser Barbaros’u Burak Tozkoparan’ın annesi sosyal medyayı salladı! Böyle benzerlik görülmedi

31 yaşındaki yakışıklı oyuncu, hayranlarının yakın takibine alındı. Tozkoparan'ın annesiyle olan benzerliği ise görenleri şaşırttı.

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Ateş Kuşları’nın Komiser Barbaros’u Burak Tozkoparan’ın annesi sosyal medyayı salladı! Böyle benzerlik görülmedi

BURAK TOZKOPARAN KİMDİR?

2011'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan 14. Liselerarası Müzik Yarışması'nda Enstrüman dalında Bateri ile birinci olan Burak Tozkoparan, müzik kariyerinde pek çok grupla birlikte çalıştı.

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Ateş Kuşları’nın Komiser Barbaros’u Burak Tozkoparan’ın annesi sosyal medyayı salladı! Böyle benzerlik görülmedi

Bir dönem "Olcayto Ahmet Tuğsuz'un eşliğinde kurulan Pervane grubunun bateristliğini yapan Tozkoparan, oyunculuk kariyerinde ilk adımı Paramparça dizisi ile attı.

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Ateş Kuşları’nın Komiser Barbaros’u Burak Tozkoparan’ın annesi sosyal medyayı salladı! Böyle benzerlik görülmedi

Ateş Kuşları dizisinde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Tozkoparan'ın annesi de merak konusu oldu.