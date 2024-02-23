Ateş Kuşları'nın Komiser Barbaros'u Burak Tozkoparan'ın annesi sosyal medyayı salladı! Böyle benzerlik görülmedi

"Ateş Kuşları" dizisinin Barbaros karakterini canlandıran Burak Tozkoparan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Hem oyunculuğu hem de yakışıklılığıyla izleyicilerin dikkatini çeken Tozkoparan, takipçileri tarafından yakın takibe alındı. Kameralardan uzak bir yaşam süren Tozkoparan'ın annesiyle olan benzerliği ise izleyicileri şaşırttı. İşte "Ateş Kuşları"nın çekici oyuncusu Burak Tozkoparan'ın annesi...