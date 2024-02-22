Türkiye Esra Erol'daki Mehdi skandalını konuşuyor! Biat töreni işkence halifelik iddiası... Sahte Mehdi'ler çoğalıyor mu? “İstanbul’da da 3-4 kişi var”

ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Programa katılan Fatma Olgun isimli bir anne, 7 aydır kayıp olan 21 yaşındaki kızı Mevlüde Olgun'u bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Anne Olgun, deprem sonrasında psikolojisi bozulan kızı Mevlüde'nin sosyal medyada tanıştığı ve kendisini Mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk isimli sözde hocayla konuşmaya ve onun videolarını izledikten evden kaçtığını söyledi. Olayın muhatabı Mevlüde ise yayına katılarak, akılalmaz açıklamalarda bulundu. Sahte Mehdi mağdurları stüdyoya akın etti. 'Mehdi' olduğunu iddia eden Mustafa Çabuk'un akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesi ile yakalandığı anda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmak üzere aranması olduğu ortaya çıktı. Bugün ise yeni gelişmeler yaşandı. Esra Erol, İstanbul'da da kendini Mehdi ilan eden 3-4 kişinin daha olduğunu söyledi. Esra Erol, yaptığı açıklamada, "İstanbul'da da kendini Mehdi ilan eden 3-4 kişi varmış. Kendini Mehdi ilan edenlerin arasında da bir mücadele ve savaş var. Ve bu yaklaşık 1 yıldır süren bir olay." dedi. İşte kan donduran detaylar...