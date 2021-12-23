Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner mekanda saldırıya uğradı! Darp görüntüleri ortaya çıktı

Oradaki bodyguardlar bizi dışarı çıkarmadı. Ceyhun, masanın üstüne çıkıp 'Buradan çıkmak istiyoruz' diye bağırdı. Bu bölümü 'Ceyhun küfrediyor' diye yansıtmaya çalışmaları alçakça. Vücudumda morluklar var, Ceyhun'un kaşı patladı. Polis abi bizi mekândan çıkardı ve hayatımızı kurtardı. Şikâyetçi olduk ve dava açıldı.