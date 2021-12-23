23 Aralık 2021, Perşembe
Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner mekanda saldırıya uğradı! Darp görüntüleri ortaya çıktı
Seksenler dizisinin yıldızları Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, geçtiğimiz hafta Cihangir'de gittikleri mekanda saldırıya uğradı. Arkadaşlarıyla çıktıkları gece darp edilen çift, suç duyurusunda bulundu. Begüm Öner ifadesinde kavga esnasında saldırganlara "Hamileyim, lütfen durun artık" dediğini ama kimsenin kendilerini dinlemediğini, arbedenin ortasında kaldıklarını söyledi. Çiftin darp edildiği görüntüler ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 23.12.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 10:38
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