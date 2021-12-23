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Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner mekanda saldırıya uğradı! Darp görüntüleri ortaya çıktı

Seksenler dizisinin yıldızları Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, geçtiğimiz hafta Cihangir'de gittikleri mekanda saldırıya uğradı. Arkadaşlarıyla çıktıkları gece darp edilen çift, suç duyurusunda bulundu. Begüm Öner ifadesinde kavga esnasında saldırganlara "Hamileyim, lütfen durun artık" dediğini ama kimsenin kendilerini dinlemediğini, arbedenin ortasında kaldıklarını söyledi. Çiftin darp edildiği görüntüler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 23.12.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 10:38
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Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner mekanda saldırıya uğradı! Darp görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu çift Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, Cihangir'de gittikleri bir eğlence mekânında darp edildiklerini iddia etmişti. İkili, 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programında, kavgaya dair yeni çıkan görüntüler hakkında konuştu.

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Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner mekanda saldırıya uğradı! Darp görüntüleri ortaya çıktı

"POLİS HAYATIMIZI KURTARDI"

Doğum günü için gittikleri mekanda ekibin güzel başlayan gecesi tatsız bitmişti. Yaşadıkları olay sonrası her gün kabûslarla uyandığını söyleyen Begüm Öner, şu açıklamayı yaptı:

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Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner mekanda saldırıya uğradı! Darp görüntüleri ortaya çıktı

Oradaki bodyguardlar bizi dışarı çıkarmadı. Ceyhun, masanın üstüne çıkıp 'Buradan çıkmak istiyoruz' diye bağırdı. Bu bölümü 'Ceyhun küfrediyor' diye yansıtmaya çalışmaları alçakça. Vücudumda morluklar var, Ceyhun'un kaşı patladı. Polis abi bizi mekândan çıkardı ve hayatımızı kurtardı. Şikâyetçi olduk ve dava açıldı.

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Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner mekanda saldırıya uğradı! Darp görüntüleri ortaya çıktı

"7-8 DİKİŞ ATILDI"

Kanal D'ye özel açıklamalarda bulunan Fersoy, "Hemen telefonu aldım 155'i aradım. Orada arbade yaşanıyordu. Asansöre girdiğimde sadece gözlerim gözüküyordu. Kaşıma 7-8 tane dikiş atıldı" demişti.

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Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner mekanda saldırıya uğradı! Darp görüntüleri ortaya çıktı

Öner ise "Ceyhun'un suratı kan içinde. Elim kırıldı diye bağırıyorum. Yerlerde sürüklendik. Biz kadın erkek demeden saldırıya uğrayıp, darp edildik. Beni itip küfür ettiklerinde Ceyhun da oradakileri ittirmiş" ifadelerini kullanmıştı.