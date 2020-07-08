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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasını görenler şaşırdı!

Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasını görenler şaşırdı!

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman her bölümüyle izlenme rekorları kırarken dizide Osman Gazi'yi canlandıran Burak Özçivit başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kurdu. Yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen babasıyla benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 17:28 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 17:36
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Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasını görenler şaşırdı!

Kuruluş Osman dizisindeki başarılı performansıyla milyonları kendisine hayran bırakan Burak Özçivit, ekranların en çok konuşulan ismi oldu. Ailesiyle de merak konusu olan Burak Özçivit'in babasıyla benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...

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Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasını görenler şaşırdı!

KENAN İMİRZALIOĞLU

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Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasını görenler şaşırdı!

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN BABASI

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Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasını görenler şaşırdı!
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Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasını görenler şaşırdı!

SİNEM KOBAL