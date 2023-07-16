16 Temmuz 2023, Pazar
Bülent Şakrak’la evliliği tek celsede bitti! Ceyda Düvenci’den imalı paylaşım geldi
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği geçtiğimiz günlerde sona erdi. Evliliklerindeki krizi bir türlü atlatamayan çift, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Ayrılığın ardından sosyal medyadaki her hareketiyle gündeme olan Ceyda Düvenci'den imalı paylaşım geldi. İşte Ceyda Düvenci'nin sosyal medyaya da damga vuran o paylaşımı!
Giriş Tarihi: 16.07.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 12:28
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