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Haberler Galeri Bülent Şakrak’la evliliği tek celsede bitti! Ceyda Düvenci’den imalı paylaşım geldi

Bülent Şakrak’la evliliği tek celsede bitti! Ceyda Düvenci’den imalı paylaşım geldi

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği geçtiğimiz günlerde sona erdi. Evliliklerindeki krizi bir türlü atlatamayan çift, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Ayrılığın ardından sosyal medyadaki her hareketiyle gündeme olan Ceyda Düvenci'den imalı paylaşım geldi. İşte Ceyda Düvenci'nin sosyal medyaya da damga vuran o paylaşımı!

Giriş Tarihi: 16.07.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 12:28
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Bülent Şakrak’la evliliği tek celsede bitti! Ceyda Düvenci’den imalı paylaşım geldi

Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ve oğulları Okan Ali ile mutlu bir aile tablosu çizen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, evliliklerinde kriz olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.

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Bülent Şakrak’la evliliği tek celsede bitti! Ceyda Düvenci’den imalı paylaşım geldi

Aralarındaki sorunu atlatmak için çift terapisine giden ikili yaşadıkları bu çalkantılı dönemden bir türlü çıkamadı.

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Bülent Şakrak’la evliliği tek celsede bitti! Ceyda Düvenci’den imalı paylaşım geldi

8 YILLIK EVLİLİK 15 DAKİKADA BİTTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre 8 yıldır evli olan çift anlaşmalı olarak boşandı.

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Bülent Şakrak’la evliliği tek celsede bitti! Ceyda Düvenci’den imalı paylaşım geldi

İkisi de Ege bölgesinde tatil yapan ünlü çift, adli tatil başlamadan boşanmaya karar verdi.

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Bülent Şakrak’la evliliği tek celsede bitti! Ceyda Düvenci’den imalı paylaşım geldi

Anlaşmalı olarak ayrılık kararı alan çiftin evliliği, bugün İzmir - Ödemiş Adliyesi'nde görülen 15 dakikalık dava ile resmen bitti.