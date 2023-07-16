Bülent Şakrak’la evliliği tek celsede bitti! Ceyda Düvenci’den imalı paylaşım geldi

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği geçtiğimiz günlerde sona erdi. Evliliklerindeki krizi bir türlü atlatamayan çift, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Ayrılığın ardından sosyal medyadaki her hareketiyle gündeme olan Ceyda Düvenci'den imalı paylaşım geldi. İşte Ceyda Düvenci'nin sosyal medyaya da damga vuran o paylaşımı!