16 Temmuz 2023, Pazar
Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Sevim Emre Orhan Gencebay’ın son durumunu anlattı: Korseyle yürüyor
Orhan Gencebay hayat arkadaşı Sevim Emre ile birlikte evine dönerken talihsiz bir kaza geçirdi. Tekneden düşen ve apar topar hastaneye kaldırılan usta sanatçının son durumuna ilişkin bilgi Sevim Emre'den geldi. Vücudunda çürükler olduğun belirten Emre, "Korse verdiler onunla yürüyor. 3-4gün sonra tamamen normale döneceğini söyledi doktorlar" dedi. İşte Orhan Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin son bilgiler...
Giriş Tarihi: 16.07.2023 14:23
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