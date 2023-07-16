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Haberler Galeri Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Sevim Emre Orhan Gencebay’ın son durumunu anlattı: Korseyle yürüyor

Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Sevim Emre Orhan Gencebay’ın son durumunu anlattı: Korseyle yürüyor

Orhan Gencebay hayat arkadaşı Sevim Emre ile birlikte evine dönerken talihsiz bir kaza geçirdi. Tekneden düşen ve apar topar hastaneye kaldırılan usta sanatçının son durumuna ilişkin bilgi Sevim Emre'den geldi. Vücudunda çürükler olduğun belirten Emre, "Korse verdiler onunla yürüyor. 3-4gün sonra tamamen normale döneceğini söyledi doktorlar" dedi. İşte Orhan Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin son bilgiler...

Giriş Tarihi: 16.07.2023 14:23
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Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Sevim Emre Orhan Gencebay’ın son durumunu anlattı: Korseyle yürüyor

Hayat arkadaşı Sevim Emre'yle Anadolu Yakası'nda bir mekanda yemek yiyen sanatçı, evine yakın bir iskelede tekneden inmek isterken, beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Gencebay, "Çok şükür iyiyim, önemli bir kazaydı. Allah korudu beni" diye konuştu.

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Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Sevim Emre Orhan Gencebay’ın son durumunu anlattı: Korseyle yürüyor

Tam Bodrum'a tatile gitmek üzereyken yaşanılan bu kaza, çiftin tatil planlarını ertelemelerine sebep oldu.

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Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Sevim Emre Orhan Gencebay’ın son durumunu anlattı: Korseyle yürüyor

SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin son bilgiyi eşi Sevim Emre verdi.

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Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Sevim Emre Orhan Gencebay’ın son durumunu anlattı: Korseyle yürüyor

"DOKTORLAR 3-4 GÜNDE NORMALE DÖNECEĞİNİ SÖYLEDİ"

CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Emre, yaşanan kazayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Teknenin kenarında duruyorduk. Orhan Bey inmek istedi ve acele etti sanırım. Teknedeki kişi elini uzattı. Diret betona çakıldı. Allah'tan tekne yanaşmıştı. Başı çarpabilirdi. Vücudunda çürükler oldu, korse verdiler. 3-4 gün sonra tamamen normale döneceğini söyledi doktorlar."

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Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Sevim Emre Orhan Gencebay’ın son durumunu anlattı: Korseyle yürüyor

"BEN HAYATIMDA BÖYLE BİR ÇÜRÜK GÖRMEDİM"

"Çok ciddi bir kaza atlattıklarını ifade eden Sevim Elif Emre Gencebay şunları söyledi; "Çok büyük bir şey atlattı. Çok kötü sonuçlar da olabilirdi. Rabbime şükürler olsun ucuz atlattık diyorum. Çünkü tekneden düştü ve betona düştü. Kalçasının üzerine Allah'tan düştü. Tabi hemen oğlum Gökhan'la gelinimle birlikte hemen hastaneye götürdük. Bakıldı, tomografi çekildi. Kırık olmadığını çok şükür söylediler. Ona şükrettik tabii ki ama çok büyük bir et ezilmesi var."