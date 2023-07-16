Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Sevim Emre Orhan Gencebay’ın son durumunu anlattı: Korseyle yürüyor

"BEN HAYATIMDA BÖYLE BİR ÇÜRÜK GÖRMEDİM"

"Çok ciddi bir kaza atlattıklarını ifade eden Sevim Elif Emre Gencebay şunları söyledi; "Çok büyük bir şey atlattı. Çok kötü sonuçlar da olabilirdi. Rabbime şükürler olsun ucuz atlattık diyorum. Çünkü tekneden düştü ve betona düştü. Kalçasının üzerine Allah'tan düştü. Tabi hemen oğlum Gökhan'la gelinimle birlikte hemen hastaneye götürdük. Bakıldı, tomografi çekildi. Kırık olmadığını çok şükür söylediler. Ona şükrettik tabii ki ama çok büyük bir et ezilmesi var."