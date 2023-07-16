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Tanju Tuncel hakkında şaşırtan gerçek! Ölümünün ardından ortaya çıktı! “Ana ahı almak çok kötü”

Usta tiyatrocu Tanju Tuncel'den acı haber geldi. Yalancı Yarim, Dadı, Eyvah Eyvah 2, Ruhsar, Üvey Baba ve Geniş Aile gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Tanju Tuncel, 83 yaşında hayatını kaybetti. Huzurevinde yaşayan usta tiyatrocunun vefatının ardından sosyal medyada yapılan bir paylaşım ise dikkat çekti. "Ana ahı almak çok kötü" sözlerinin ardından gözler Ayşe Kökçü'ye çevrildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.07.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 11:03
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Tanju Tuncel hakkında şaşırtana gerçek! Ölümünün ardından ortaya çıktı! “Ana ahı almak çok kötü”

Yalancı Yarim, Dadı, Ruhsar, Üvey Baba, Geniş Aile gibi birçok yapımda rol alan ve en son Eyvah Eyvah filmlerindeki babaanne rolünü canlandıran Tanju Tuncel'den acı haber geldi.

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Tanju Tuncel hakkında şaşırtana gerçek! Ölümünün ardından ortaya çıktı! “Ana ahı almak çok kötü”

Usta oyuncu, 83 yaşında hayatını kaybetti. Tanju Tuncel'in vefatı, sanat camiasını yasa boğarken ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi.

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Tanju Tuncel hakkında şaşırtana gerçek! Ölümünün ardından ortaya çıktı! “Ana ahı almak çok kötü”

Hayatının son dönemlerini bakımevinde geçiren Tuncel için Ayşe Kökçü de Instagram hesabında bir paylaşımda bulundu.

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Tanju Tuncel hakkında şaşırtana gerçek! Ölümünün ardından ortaya çıktı! “Ana ahı almak çok kötü”

Yalancı Yarim ve daha birçok yapımda Tuncel ile kamera karşısına geçen Kökçü'nün açıklaması herkesi şaşkına çevirdi.

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Tanju Tuncel hakkında şaşırtana gerçek! Ölümünün ardından ortaya çıktı! “Ana ahı almak çok kötü”

"ANA AHI ALMAK ÇOK KÖTÜDÜR"

Kökçü, "Sevgili Tanju huzur içinde uyu. Seni bu şekilde yalnız bırakanlar rahat uyuyor mu acaba? Ana ahı almak çok kötüdür. Böyle biline" ifadelerini kullandı.