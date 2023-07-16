Tanju Tuncel hakkında şaşırtan gerçek! Ölümünün ardından ortaya çıktı! “Ana ahı almak çok kötü”

Usta tiyatrocu Tanju Tuncel'den acı haber geldi. Yalancı Yarim, Dadı, Eyvah Eyvah 2, Ruhsar, Üvey Baba ve Geniş Aile gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Tanju Tuncel, 83 yaşında hayatını kaybetti. Huzurevinde yaşayan usta tiyatrocunun vefatının ardından sosyal medyada yapılan bir paylaşım ise dikkat çekti. "Ana ahı almak çok kötü" sözlerinin ardından gözler Ayşe Kökçü'ye çevrildi. İşte detaylar...