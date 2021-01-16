Pınar Altuğ yeni imajını paylaştı! Beğeni yağdı

Her yaptığıyla olan Pınar Altuğ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Özellikle sosyal medyada takipçileri ile girdiği polemiklerle sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, bu kez yeni imajını paylaştı. Bambaşka bir görünümüne bürünen Altuğ'a "10 yaş gençleşmişsin" yorumları geldi.