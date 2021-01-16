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Pınar Altuğ yeni imajını paylaştı! Beğeni yağdı

Her yaptığıyla olan Pınar Altuğ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Özellikle sosyal medyada takipçileri ile girdiği polemiklerle sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, bu kez yeni imajını paylaştı. Bambaşka bir görünümüne bürünen Altuğ'a "10 yaş gençleşmişsin" yorumları geldi.

Giriş Tarihi: 16.01.2021 14:26
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Pınar Altuğ yeni imajını paylaştı! Beğeni yağdı

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Pınar Altuğ hayranlarının karşısına yeni imajı ile çıktı.

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Pınar Altuğ yeni imajını paylaştı! Beğeni yağdı

Son paylaşımda hayranlarına yeni imajı ile poz veren Pınar Altuğ sarı saçlarını koyu renge çevirdi.

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Pınar Altuğ yeni imajını paylaştı! Beğeni yağdı

İşte Pınar Altuğ'un "Sürpriz" notu ile paylaştığı yeni imajı...

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Pınar Altuğ yeni imajını paylaştı! Beğeni yağdı

46 yaşındaki Pınar Altuğ'un yeni imajına yorum ve beğeni yağdı.

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Pınar Altuğ yeni imajını paylaştı! Beğeni yağdı

Pınar Altuğ'un eskiden kullandığı koyu saç rengine dönmesine takipçilerinden "10 yaş gençleşmişsin" yorumları geldi.