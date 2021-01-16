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16 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Pınar Altuğ yeni imajını paylaştı! Beğeni yağdı
Her yaptığıyla olan Pınar Altuğ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Özellikle sosyal medyada takipçileri ile girdiği polemiklerle sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, bu kez yeni imajını paylaştı. Bambaşka bir görünümüne bürünen Altuğ'a "10 yaş gençleşmişsin" yorumları geldi.
Giriş Tarihi: 16.01.2021 14:26
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Pınar Altuğ hayranlarının karşısına yeni imajı ile çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son paylaşımda hayranlarına yeni imajı ile poz veren Pınar Altuğ sarı saçlarını koyu renge çevirdi.
İşte Pınar Altuğ'un "Sürpriz" notu ile paylaştığı yeni imajı...
46 yaşındaki Pınar Altuğ'un yeni imajına yorum ve beğeni yağdı.
Pınar Altuğ'un eskiden kullandığı koyu saç rengine dönmesine takipçilerinden "10 yaş gençleşmişsin" yorumları geldi.